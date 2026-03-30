Con la llegada de la Semana Santa, Medellín activó un amplio dispositivo de seguridad que apuesta por la tecnología y el refuerzo institucional. El uso de drones, junto con el aumento del pie de fuerza, busca anticipar riesgos y garantizar la tranquilidad en los principales escenarios religiosos y turísticos.

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Seguridad en Medellín en Semana Santa con drones y vigilancia aérea

Durante la Semana Santa, las autoridades de Medellín desplegaron un plan integral de seguridad liderado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

El objetivo d estas acciones se centra en la prevención del delito y en el control de grandes concentraciones de personas.

Según informó la institución, uno de los elementos centrales de la estrategia es el uso de drones para realizar monitoreo en tiempo real desde el aire.

Esta herramienta tecnológica permite ampliar la cobertura de vigilancia en zonas estratégicas como iglesias, sitios turísticos, parques y corredores viales, donde se espera una alta afluencia de ciudadanos.

La Policía explicó que los drones facilitan la detección temprana de comportamientos sospechosos y apoyan la coordinación de los uniformados desplegados en tierra.

De acuerdo con la información publicada por El Colombiano, el plan también contempla controles en entradas y salidas de la ciudad.

También habrá presencia permanente en puntos priorizados para evitar delitos como el hurto y garantizar la movilidad segura durante los días santos.

Autoridades piden reportar emergencias de inmediato a través de las líneas oficiales durante la Semana Santa. Foto: Foto: X @PoliciaMedellin

Refuerzo de policías y controles en Medellín durante Semana Santa

Además del componente tecnológico, la Policía Metropolitana confirmó un incremento del pie de fuerza en toda la ciudad.

Los uniformados estarán ubicados en lugares de alta concurrencia, especialmente en escenarios donde se desarrollan actividades religiosas masivas.

Con esto, se busca prevenir incidentes y brindar acompañamiento a los asistentes.

Las autoridades indicaron que este despliegue responde al aumento de visitantes y a la necesidad de fortalecer la convivencia ciudadana en una de las temporadas con mayor movilidad del año.

Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía para seguir las recomendaciones oficiales, evitar comportamientos de riesgo y reportar cualquier hecho sospechoso a través de los canales institucionales.

El operativo, según la Policía, hace parte de una estrategia sostenida que integra tecnología, inteligencia y presencia en territorio.

Este operativo de seguridad busca no solo reaccionar ante emergencias, sino anticiparse a ellas en momentos de alta concentración de personas como la Semana Santa.

En Medellín y el resto de Colombia, las autoridades han reiterado que durante la Semana Santa es clave reportar cualquier situación de emergencia o hecho sospechoso.

La principal línea de atención es el 123, número único de emergencias que conecta con la Policía Nacional de Colombia.

Este canal está disponible las 24 horas y permite reportar delitos, accidentes, alteraciones del orden público o cualquier situación que requiera intervención urgente.

Además, la Policía dispone de otras líneas específicas, que operan de forma permanente, según el tipo de caso.

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Por ejemplo, el 165 está habilitado para denunciar extorsión, mientras que el 112 funciona como línea directa de la Policía para atención inmediata.

Las autoridades recomiendan entregar información clara al momento de comunicarse.

Esto facilita una respuesta más rápida y efectiva por parte de los uniformados.