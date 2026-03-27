Pilas: estos son los horarios de atención de los bancos de Bogotá y Medellín durante la Semana Santa 2026

Los bancos en Colombia ya definieron cómo operarán durante la Semana Santa de 2026, una de las temporadas con mayor movimiento de viajeros en el país y en la que se reducen los servicios presenciales del sistema financiero.

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De acuerdo con la Asobancaria, los bancos prestarán servicio con normalidad hasta el Miércoles Santo. Sin embargo, el jueves 2 y viernes 3 de abril (días festivos en el país) no habrá atención al público en oficinas físicas.

El Jueves y Viernes Santo no habrá servicio, siendo un día festivo. Foto: Getty Images

De acuerdo con el comportamiento habitual del sistema financiero, los bancos retomarán su operación después de los festivos, mientras que algunos puntos específicos podrían abrir el sábado, dependiendo de la entidad y la ubicación.

No obstante, los canales digitales seguirán funcionando sin interrupciones. Según el sector bancario, los usuarios podrán realizar transacciones a través de aplicaciones, páginas web, cajeros automáticos y corresponsales bancarios durante toda la Semana Santa.

En Bogotá no habrá cambios específicos en la Semana Mayor

En Bogotá, los bancos operarán con normalidad hasta el Miércoles Santo en sus horarios habituales, que generalmente se ubican entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., según información del sector financiero.

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De acuerdo con las entidades, las oficinas en la capital cerrarán el jueves y Viernes Santo, por lo que no habrá atención presencial en sucursales durante estos dos días festivos. Las autoridades financieras recomiendan a los usuarios en Bogotá anticipar trámites que requieran atención en oficina, como solicitudes de crédito o procesos documentales, debido a la alta demanda previa a los festivos.

Las medidas de Medellín serán las mismas

En Medellín, el comportamiento será similar. Según el sector bancario, las entidades atenderán con normalidad entre lunes y miércoles, mientras que el jueves y Viernes Santo no habrá servicio en oficinas físicas.

Al igual que en Bogotá, algunas sucursales ubicadas en centros comerciales podrían operar bajo horarios especiales, aunque esto depende de cada banco. Los bancos han insistido en que herramientas como transferencias electrónicas, pagos de servicios y retiros en cajeros automáticos estarán disponibles durante toda la semana.

Los canales digitales seguirán funcionando. Foto: Adobe Stock

Los expertos señalan que los servicios digitales han permitido reducir el impacto de estos cierres, facilitando que los usuarios continúen operando durante los días festivos sin mayores inconvenientes.

La Semana Santa es uno de los periodos en los que disminuye la actividad bancaria presencial en Colombia, debido tanto a los días no hábiles como al incremento de desplazamientos de los ciudadanos.