Hombre generó pánico en banco de Bogotá con un maletín: simulaba tener explosivos

La Policía Metropolitana de Bogotá fue alertada sobre la presencia de un hombre al interior de una entidad bancaria que estaría amenazando a los presentes con utilizar explosivos.

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Los hechos se presentaron en la tarde de este jueves 26 de marzo en el barrio Bellavista de la localidad de Engativá, hasta donde llegaron las autoridades para verificar la situación.

Los presentes en el banco describieron que este hombre con actitudes temerarias sostenía en una de sus manos “un objeto que aparentaba ser un detonador”, según manifestaron.

De inmediato, las autoridades acordonaron la zona para dar inicio a la mediación con este sospechoso, mientras se trasladaban al lugar los expertos en antiexplosivos para hacer el debido procedimiento.

“Después de unos minutos, logran controlar la situación y, una vez que los peritos expertos en explosivos verifican el paquete, descartan la presencia de artefactos explosivos en esta caja vacía”, dijo la Policía a través de un comunicado.

Por su parte, este hombre de 33 años, de quien se desconoce su identidad hasta el momento, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de terrorismo y amenaza.

Por fortuna, esta falsa alarma no generó afectaciones a los presentes ni a las instalaciones del banco que se vio bajo una posible amenaza terrorista que puso en alerta a las autoridades de la ciudad.

“La Policía Metropolitana de Bogotá invita a los ciudadanos a continuar trabajando articuladamente por la seguridad y a denunciar oportunamente a la línea 123 cualquier hecho que afecte su tranquilidad y la sana convivencia”, dicen las autoridades.

Sistema de videovigilancia de Bogotá

Bogotá cuenta con un sistema de videovigilancia con capacidad de detectar y prevenir el crimen desde el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4), operado por la Secretaría de Seguridad.

“Los siete días de la semana, las 24 horas del día, los operadores de las cámaras vigilan la ciudad. En Bogotá, la prioridad es atacar el delito y frenar hechos como estos con el apoyo de la tecnología del C4”, aseguró el secretario de Seguridad, César Restrepo.

A la fecha, hay un total de 13.906 cámaras integradas al sistema de videovigilancia de la ciudad, las cuales se monitorean desde el C4 y de forma sectorizada desde los diez centros de monitoreo ubicados en estaciones de Policía.