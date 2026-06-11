Balacera deja dos muertos en Usaquén, norte de Bogotá

Los casos de sicariato siguen sacudiendo a la capital del país. El más reciente hecho se registró esta noche de miércoles, 10 de junio, en el barrio el Verbenal, más exactamente en inmediaciones de la carrera 18A con calle 187, localidad de Usaquén.

Hasta ese punto del norte de la capital arribó un sicario que atacó a bala a dos personas que estaban a pocos metros de una cicloruta y se intentaron refugiar en una zona boscosa, luego de correr.

Sin embargo, el atacante los siguió y acabó con la vida de ambos. Acto seguido, el sicario huyó del lugar como si nada.

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Posteriormente, al punto arribaron unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, quienes dieron apertura a una investigación que permita dar con el paradero del asesino.

Entre tanto, los cuerpos de las dos personas asesinadas, de sexo masculino, fueron trasladados a las instalaciones de Medicina Legal.

Por otra parte, el teniente coronel Juan Torres, comandante de la Estación de Policía San Cristóbal, entregó detalles el pasado martes sobre una riña que se presentó en el barrio San Vicente, localidad de San Cristóbal, que dejó un muerto.

De acuerdo con el oficial de la Policía, uniformados de la zona fueron alertados sobre la riña que se presentó en plena vía pública. Al llegar al punto, encontraron a un hombre con heridas causadas, al parecer, con un arma cortopunzante.

Al final, debido a la gravedad de las lesiones, el hombre murió en un centro asistencial.

Luego, según el teniente coronel Torres, un testigo de lo ocurrido entregó información a los policías, quienes —apoyados también en cámaras de seguridad de la zona— lograron capturar al presunto asesino tras activar un plan candado.

La riña en el barrio San Vicente, localidad de San Cristóbal, en Bogotá. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

Se trata de un hombre de 29 años que quedó a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito que se le atribuye.

Además, desde la Policía Metropolitana agregaron que el sujeto capturado presenta anotaciones por hurto calificado y agravado.