Hombre murió tras ser atacado por un supuesto vecino mientras hablaban en Bogotá: todo quedó en un impactante video

Un nuevo hecho de violencia se registró en la ciudad de Bogotá y dejó sin vida a una persona, en un caso que está siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

Ataque del ELN con drones explosivos deja cinco uniformados de la Armada heridos en zona rural de Bajo Baudó, en el Chocó

La situación se registró en el barrio San Vicente, ubicado en la localidad de San Cristóbal, y quedó grabada en un impactante video. En las imágenes se observa a tres hombres, que serían vecinos, hablando tranquilamente en una calle.

Sin embargo, en pocos segundos el escenario cambió drásticamente: uno de los sujetos sacó un arma cortopunzante y comenzó a atacar a otro, mientras que el tercero simplemente miraba.

En ese momento, según se observa en el audiovisual, la víctima comenzó a correr y se intentaba proteger de las puñaladas que estaba recibiendo. Por su parte, el agresor lo persiguió y lo atacó en repetidas oportunidades.

Tras algunos segundos, el victimario se fue caminando tranquilamente junto con el tercer sujeto, mientras que la otra persona quedó gravemente herida y, poco después, caería al suelo.

Algunos residentes del sector se percataron de lo ocurrido y dieron rápido aviso a las autoridades. El coronel Juan Torres, comandante de la Policía de San Cristóbal, confirmó que algunos uniformados llegaron al sitio y encontraron a la víctima muy lesionada.

Autoridades confirman masacre en Remedios, Antioquia, tras hallazgo de los cuerpos de cuatro personas secuestradas por un grupo armado

“Gracias a la información suministrada por un testigo y a la verificación de las cámaras de seguridad del sector, se activó un plan candado y se logró ubicar a uno de los presuntos responsables”, señaló.

Al mismo tiempo, la víctima fue trasladada rápidamente hasta un centro médico, donde finalmente murió producto de las graves heridas que le habría hecho quien sería su vecino. Por el momento, no se ha revelado la identidad de la persona que falleció.

El hecho está siendo investigado por las autoridades. Foto: Getty Images/iStockphoto

El agresor fue judicializado y puesto a disposición de las autoridades competentes para que responda ante la justicia por el asesinato que presuntamente cometió. Asimismo, se están adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer con exactitud los motivos del ataque.