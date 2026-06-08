Ataque del ELN con drones explosivos deja cinco uniformados de la Armada heridos en zona rural de Bajo Baudó, en el Chocó

Un suboficial y cuatro infantes de Marina profesionales resultaron heridos tras un ataque con explosivos lanzados desde drones en una zona rural del departamento del Chocó, según informó la Armada Nacional este lunes 8 de junio.

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El dispositivo de seguridad cubrirá 17 municipios de los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca, bajo la jurisdicción de las Brigadas de Infantería de Marina No. 2 y No. 4. Foto: Armada Nacional

De acuerdo con la institución militar, los hechos ocurrieron en el corregimiento de Belén de Docampadó, jurisdicción del municipio de Bajo Baudó, cuando unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 22 adelantaban operaciones militares en esa región del Pacífico colombiano.

Según las primeras informaciones, el ataque habría sido perpetrado por integrantes del grupo armado organizado ELN, quienes emplearon drones para lanzar artefactos explosivos contra los uniformados.

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Alias "Jerson" o "Yerson" cabecilla y vocero del Frente de Guerra Occidental del ELN en el departamento del Chocó en la la región del San Juan Abril 27 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA - SEMANA

Tras la acción violenta, los militares afectados recibieron atención de primeros auxilios en el lugar de los hechos. Posteriormente, fueron evacuados por una aeronave del Grupo Aeronaval del Pacífico hacia un centro hospitalario de alta complejidad en Buenaventura, donde permanecen bajo observación médica y reciben atención especializada.

La Armada Nacional rechazó de manera contundente lo ocurrido y calificó la acción como un ataque terrorista. En un comunicado oficial, la institución señaló que este tipo de hechos constituyen una violación al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos.

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El ELN decretó paro armado de tres días en toda la subregión de Baudó, lo que implica que la población no se puede movilizar en ese periodo ni tampoco recibir ayudas humanitarias. La Gobernación condenó este hecho. Foto: afp

Asimismo, anunció que presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido y establecer responsabilidades.

El ataque vuelve a poner sobre la mesa el uso creciente de drones por parte de grupos armados ilegales en diferentes regiones del país. En los últimos meses, las Fuerzas Militares han advertido sobre la incorporación de estas tecnologías por parte de organizaciones criminales para ejecutar acciones ofensivas contra la Fuerza Pública.

Capturan en Popayán a dos presuntos explosivistas expertos en drones vinculados a disidencias de las Farc Foto: Ejército Nacional

La Armada aseguró que mantendrá las operaciones militares en el Pacífico colombiano con el propósito de contrarrestar las actividades de los grupos armados organizados que tienen presencia en la zona. También reiteró su compromiso con la protección de la población civil y la seguridad en los territorios afectados por el conflicto armado.

Las autoridades continúan evaluando la situación de los uniformados heridos mientras avanzan las investigaciones sobre este nuevo ataque ocurrido en el departamento del Chocó.