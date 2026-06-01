Dos muertos dejó bombardeo de las Fuerzas Militares contra el Clan del Golfo en Chocó

El Ejército entregó el consolidado del reciente bombardeo contra el Clan del Golfo en el departamento del Chocó. En medio de la acción militar, que se desarrolló durante las elecciones de la primera vuelta presidencial, se reportó la muerte de dos personas.

Sobre el resultado militar, dijo el Ejército:

“Unidades del Ejército Nacional en desarrollo de operación ofensiva contra integrantes del grupo armado organizado Clan del Golfo, en la vereda El Embarcadero, municipio Sipí, #Chocó, con apoyo de @FuerzaAereaCol, @ArmadaColombia y @PoliciaColombia, sostienen combates con el siguiente resultado preliminar".

En el lugar del bombardeo, de acuerdo con el informe, los militares encontraron seis fusiles, una pistola, un mortero de 60 mm, siete proveedores, munición de diferentes calibres, una granada de mano, un artefacto explosivo y 44 elementos de material de intendencia.

El Clan del Golfo de Chiquito Malo fue bombardeado en el Chocó. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Además, en el lugar fueron capturadas cinco personas. “Las operaciones continúan en el área con el propósito de fortalecer la seguridad de los habitantes del occidente del país”, señalaron.

Más de 60.000 homicidios

En medio de las acciones contra la Fuerza Pública, SEMANA conoció las cifras, según autoridades, de homicidios durante el Gobierno Petro: más de 60.000.

Las cifras oficiales son: 13.536 en 2022, 13.555 en 2023, 13.496 en 2024, 14.037 en 2025, 5.563 en lo corrido de 2026.

Más de 60.000 homicidios en el gobierno Petro reportan autoridades oficiales. Foto: Creada con IA

Parte de esos homicidios se han presentado en el transcurso de la Paz Total del presidente Petro, que les concedió beneficios jurídicos a los criminales más peligrosos del país, como alias Calarcá, alias Iván Mordisco, alias Iván Márquez, al ELN y Clan del Golfo.

En medio del proyecto de Paz Total, se registraron más de 400 masacres, que dejaron 1.447 víctimas de 2022 a 2026.