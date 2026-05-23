Petro estalla contra guerrilleros del ELN tras masacre en el Catatumbo y los acusa de actuar bajo una “contradicción traqueta”

El presidente Gustavo Petro respondió con dureza al comunicado mediante el cual el ELN asumió la responsabilidad por la masacre ocurrida el pasado 19 de mayo en Ábrego, Norte de Santander, donde murieron seis personas, entre ellas el líder social Freiman David Velásquez.

Abelardo de la Espriella sería el presidente. Supera por 8 puntos porcentuales a Iván Cepeda en segunda vuelta, según la encuesta de AtlasIntel

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario rechazó la versión entregada por la guerrilla y aseguró que el grupo armado terminó traicionando los principios que decía defender.

“No, señores del ELN, ustedes hablan de acuerdos humanitarios de canje, pero su contradicción traqueta los lleva a matar a nuestros compañeros de la UP”, escribió.

Petro sostuvo que varias de las víctimas trabajaban por la paz y la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en el Catatumbo. Según afirmó, el ELN busca mantener los sembradíos de coca porque representan una de sus principales fuentes de financiación, razón por la cual terminó adoptando comportamientos propios del narcotráfico.

“Yo conocí a esas personas asesinadas y sé que eran personas con voluntad de paz y de construir el Pacto Catatumbo y la sustitución voluntaria de cultivos de hoja de coca, pero ustedes lo que quieren es que esos cultivos permanezcan porque son su fuente de financiación”, agregó el jefe de Estado.

En otro de los apartes más fuertes de su pronunciamiento, Petro aseguró que el ELN perdió el rumbo ideológico que decía representar y terminó actuando bajo la lógica de las economías ilegales. “Vivir del narcotráfico solo lleva a pensar como narcotraficantes y, por tanto, a considerar la vida como algo desechable y al pueblo como un simple instrumento de codicia”, manifestó.

SEMANA revela salvamento de voto que pone en líos a Petro en la Comisión de Acusación por irregularidades en su campaña: lo respaldan dos congresistas, una del Pacto Histórico

El mandatario también acusó a esa guerrilla de haber abandonado el legado de Camilo Torres Restrepo, considerado uno de sus referentes históricos, para adoptar la mentalidad de los grandes capos del narcotráfico. “La historia terminará escribiendo cómo el ELN del padre Camilo Torres Restrepo fluyó hacia su contrario (…) han pasado a la forma de pensar de Pablo Escobar y, bajo sus banderas, han degenerado por vivir de dineros del narco”, señaló.

Además, Petro relacionó las recientes acciones del ELN con el exterminio que sufrió la Unión Patriótica y aseguró que la organización armada ahora forma parte de quienes han atentado contra movimientos políticos y líderes sociales. “Entran en la lista oscura, llena de vampiros, de los asesinos de la Unión Patriótica; ahora son parte del genocidio político que sufrió un partido de la izquierda de Colombia con más de 6.000 de sus militantes civiles muertos”, afirmó.

Las declaraciones del presidente se produjeron luego de que el ELN difundiera un comunicado en el que asumió la responsabilidad por los hechos registrados en Ábrego. Según la organización, sus integrantes instalaron un retén en la zona y el vehículo en el que se movilizaban las víctimas habría ignorado la orden de detenerse, situación que derivó en un intercambio de disparos.

El grupo armado sostuvo que entre los fallecidos había presuntos integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc, una versión que ha generado fuertes cuestionamientos y que motivó la contundente respuesta del mandatario.