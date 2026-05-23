Colombia Renaciente anuncia decisión de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales

El partido político Colombia Renaciente se pronunció en las últimas horas sobre la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se desarrollarán en Colombia el próximo domingo, 31 de mayo.

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La colectividad dio a conocer su posición como fuerza política, tomada por la Junta Directiva Nacional, para entregar su respaldo a algún candidato presidencial para la contienda electoral del próximo fin de semana.

El partido decidió no respaldar a ningún candidato en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, teniendo en cuenta los diferentes espacios de diálogo y acercamientos programáticos orientados a evaluar coincidencias alrededor de las principales causas sociales y territoriales.

La colectividad aseguró que avanzó en conversaciones con la campaña presidencial del Pacto Histórico, en cabeza del candidato Iván Cepeda y Aida Quilcué, con quienes no llegaron a ningún acuerdo.

“Aunque se identificaron algunos puntos de coincidencia, no fue posible concretar la firma de dicho acuerdo programático entre las partes”, señaló el partido político, por lo cual decidió no entregar su apoyo.

“La colectividad decidió no avanzar en el respaldo de ninguna candidatura presidencial que no asuma compromisos claros, verificables y concretos con las necesidades de nuestras comunidades y nuestros territorios”, señaló.

Colombia Renaciente hizo un llamado a toda su militancia, para que mantengan una posición coherente con los principios y banderas programáticas de la colectividad, absteniéndose de promover o respaldar candidaturas presidenciales mientras no existan acuerdos programáticos.

“Colombia Renaciente cree en la política construida desde el diálogo, los acuerdos y la responsabilidad social. Nuestra prioridad ha sido siempre impulsar compromisos reales en favor de la niñez, las comunidades étnicas, el cuidado del medio ambiente y una movilidad más humana e incluyente”, afirmó Jhon Arley Murillo Benítez, presidente del partido.

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Ante una eventual segunda vuelta, el partido anunció que continuará evaluando las propuestas de las candidaturas que permanezcan en contienda, con el propósito de llegar a acuerdos programáticos serios.

“Nuestro interés no es profundizar divisiones, sino contribuir a la construcción de consensos que permitan avanzar hacia una Colombia más justa, incluyente y sostenible”, concluyó Murillo.