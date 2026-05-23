“La gente de Paloma tiene alas y no se va para ninguna parte”: Paloma Valencia ante eventual segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Arrancó la recta final para la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, las cuales se desarrollarán el próximo domingo 31 de mayo, y los candidatos siguen correrías por diferentes ciudades del país.

El café entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo no se tradujo en ningún acuerdo

En medio del cierre de la campaña en la costa, la candidata Paloma Valencia volvió a ser abordada por la prensa nacional, que le preguntó sobre lo que haría en una eventual segunda vuelta en la que no esté ella.

“La gente de Paloma tiene alas y no se va para ninguna parte”, respondió la candidata presidencial del Centro Democrático, al ser consultada sobre un eventual apoyo a Abelardo de la Espriella en segunda vuelta.

La relación entre la candidata del Centro Democrático y el aspirante del movimiento Defensores de la Patria ha pasado en los últimos días por momentos de alta tensión, en medio de la competencia por la segunda vuelta.

Aunque Valencia al principio aseguró que votaría por Abelardo de la Espriella en caso que este avanzara a un segunda vuelta frente a Iván Cepeda, con el objetivo de atajar al candidato del Pacto Histórico, su discurso cambió y desde hace unas semanas arremetió contra él.

En entrevista con Vicky Dávila en SEMANA, el pasado 6 de mayo, la senadora cambió de parecer y aseguró que no le cargaría las maletas. “Es que voy a pasar yo, Vicky, y vamos a ganar la segunda vuelta. Yo estoy trabajando para ganar. Yo no cargo maletas porque a mí me da mucho cansancio”, dijo.

Abelardo de la Espriella sería el presidente. Supera por 8 puntos porcentuales a Iván Cepeda en segunda vuelta, según la encuesta de AtlasIntel

Desde ese momento, los discursos contra De la Espriella han ido subiendo de tono, al punto que recientemente lo llamó “cobarde”, al hacer referencia a los chalecos de protección y las urnas blindadas en sus apariciones en público.

Aunque la senadora no lo nombró directamente en su discurso en Antioquia, desde el entorno del candidato esos comentarios fueron interpretados como una burla o una minimización de su seguridad.

A pesar de los duros choques, la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA revela que tanto Valencia como De la Espriella tendrían la opción de derrotar a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, lo que mantiene el interrogante de si las bases de ambos candidatos se unirán después del 31 de mayo.

2287 Portada Foto: SEMANA

La encuesta de AtlasIntel reveló que el abogado penalista alcanzaría el 50 % de los votos, mientras que el senador del Pacto Histórico obtendría el 41,3 %.

Paloma Valencia también le ganaría a Cepeda, pero el margen sería más estrecho. La senadora del Centro Democrático obtendría el 44,6 % de los votos, mientras que Cepeda alcanzaría el 41,5 %.