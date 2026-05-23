Mariana Zapata se destapó en SEMANA tras fuerte polémica con Beba: “Rebosó el vaso”

A pocos días de la gran final de La casa de los famosos Colombia 3, Mariana Zapata, la más reciente eliminada del reality de convivencia, habló con SEMANA y reveló la verdad detrás de la fuerte pelea que protagonizó con Beba de la Cruz horas antes de despedirse de la producción.

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La creadora de contenido se sinceró y dejó ver cómo este momento afectó su paso por el programa del Canal RCN, pues le generó fuertes emociones en medio de la angustia que sentía por la posibilidad de ser eliminada.

“Ella y yo ya no nos estábamos llevando bien, eso era evidente, y pues el sábado fue la gota que rebosó el vaso, peleamos por el celular. Yo me estaba tomando unas fotos, pero ella me lo había pedido, yo le había dicho que se esperara a que yo me tomara unas fotos y un video. Cuando terminé y se lo llevé, me lo arrebató, entonces me dio mucha rabia y yo volví y se lo quité”, mencionó.

Mariana Zapata aclaró la situación con Beba de la Cruz. Foto: Captura de Instagram @mariana.zapata13

Reveló que ese momento le dejó una mala sensación, pues esperaba pasar una tarde tranquila, ya que, al analizar las votaciones, sospechaba que sería la participante con menor apoyo por parte del público.

“La verdad no me siento orgullosa de eso, sentía que era mi último sábado y me puse muy triste por eso. Es decir, era mi último sábado y lo estaba pasando así, peleando así con ella (...) Yo estaba en placa, estaba sensible, entonces como que fue muy fuerte para mí ese momento”, declaró.

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Por otra parte, reveló si en un futuro le gustaría tener una conversación con Beba de la Cruz, con el fin de solucionar sus diferencias, pues antes de que se generaran inconvenientes entre ellas, construyeron una amistad y compartieron tiempo de calidad.

“Yo no puedo decir que no, porque puede que sí, pero no es algo que me importe en este momento (...) ya tengo muchas cosas que me duelen y ella también. Siento que ahora no es el momento para hablar. Si se da más adelante cuando ya estemos las dos afuera, bacano, si no, pues ya quedó así”, finalizó.