Se reveló la última placa de nominados de ‘La casa de los famosos’: uno abandonará el juego

La recta final de La casa de los famosos Colombia ya comenzó a sentirse dentro de la competencia y cada movimiento de los participantes parece tener más importancia que antes.

En la más reciente gala de nominación, los famosos se enfrentaron a una dinámica distinta que terminó definiendo una de las placas más decisivas de la temporada, pues uno de los participantes abandonará el reality en plena semifinal.

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La noche estuvo marcada por la tensión, las estrategias y algunos votos que sorprendieron tanto a los habitantes de la casa como a los televidentes. En esta ocasión, la producción cambió la mecánica habitual de nominación y puso a prueba a los concursantes con un juego de azar.

Dependiendo de la cantidad de puntos obtenidos, los participantes debían repartirlos entre tres integrantes de la casa, lo que dejó ver alianzas, diferencias y estrategias de cara a la gran final.

Beba obtuvo tres puntos y decidió dividirlos entre Mariana Zapata, Tebi Bernal y Juanda Caribe.

Resultado de la reciente noche de eliminación. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos Colombia'.

Más adelante llegó el turno de Tebi Bernal, quien consiguió siete puntos durante la dinámica. El concursante concentró la mayoría de sus votos en Juanda Caribe, a quien le otorgó cinco puntos, mientras que el restante fue para Mariana Zapata.

Esta decisión rápidamente llamó la atención entre los seguidores del programa, pues dejó claro el objetivo de sacar a uno de sus rivales más fuertes.

Juanda Caribe también tuvo oportunidad de votar y repartió un punto para Tebi, otro para Mariana y uno más para Alejandro Estrada.

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Posteriormente, Mariana Zapata obtuvo siete puntos y tomó una decisión contundente: entregó tres puntos a Alejandro Estrada, tres a Tebi Bernal y uno a Juanda Caribe. La influencer dejó ver que en esta etapa cualquier participante puede convertirse en amenaza para llegar a la final.

Alejandro Estrada fue el último en pasar al confesionario. El actor consiguió cinco puntos y decidió repartir dos para Juanda Caribe, dos para Mariana Zapata y uno para Tebi Bernal, cerrando así una jornada cargada de tensión.

Tras finalizar las votaciones, Carla Giraldo y Marcelo Cezán reunieron a los participantes para revelar cómo quedó conformada la placa parcial de nominados:

Juanda Caribe Tebi Bernal Mariana Zapata Valentino Lázaro

Ahora todo quedará en manos de los televidentes, quienes tendrán la última palabra para definir quién continuará en la lucha por el millonario premio y quién se despedirá del reality en la etapa más decisiva del programa.