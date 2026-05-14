Sin tapujos, Amaia Montero respondió críticas por conciertos de La Oreja de Van Gogh y confesó si abandonará la gira

Desde que Amaia Montero anunció oficialmente su esperado regreso a La Oreja de Van Gogh, miles de fanáticos por todo el mundo comenzaron a expresar su emoción y entusiasmo a través de las redes sociales.

La noticia, que rápidamente se volvió tendencia, marcó el inicio de una nueva etapa para una de las bandas más importantes del pop en español, mientras aumentaba la expectativa sobre los próximos conciertos que la agrupación podría anunciar.

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Sin embargo, el regreso de Amaia Montero a los escenarios junto a La Oreja de Van Gogh, después de 20 años, ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, donde muchas han sido críticas hacia la artista española por su desempeño vocal durante sus primeros conciertos en Bilbao.

De acuerdo con los comentarios de algunos usuarios, la voz de Montero “no estuvo a la altura de lo que esperaban”.

Ante esta ola de comentarios negativos, la cantante se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram y aclaró si está considerando abandonar la gira.

En primer lugar, Montero desmintió lo que se ha afirmado en redes, de que estuviera “devastada” por las reacciones negativas y, contrario a ello, afirmó que tras sus shows en Bilbao se sentía tranquila y se enfocó en descansar.

Amaia Montero anuncio el regreso a La Oreja de Van Gogh Foto: AFP

No obstante, reveló que un día, de manera repentina, recibió la llamada de un amigo preocupado ante la posibilidad de dejar la gira, como se estaba especulando también en las plataformas digitales.

Sorprendida, y un poco confundida con su pregunta, Montero señaló que su reacción fue soltar “una carcajada de esas que te dejan sin respiración, de esas que quieres contestar pero no puedes porque sigues riéndote”.

Luego, cuando logró retomar la conversación, la artista subrayó que le respondió “con un rotundo NO”.

La cantante, que en medio de sus primeros shows ha revelado que enfrentó una dura batalla contra la depresión mientras estaba alejada de los escenarios, aseguró que, desafortunadamente, no la sorprenden las críticas ni los rumores que circulan en las redes sociales.

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Aunque este tipo de reacciones años atrás sí llegaron a afectar su estabilidad emocional, Montero señaló que “si algo puedo sacar en positivo de bajar al infierno es que te hace prácticamente indestructible”.

De esta manera, la artista reiteró que sus planes siguen en pie y se siente completamente orgullosa de La Oreja de Van Gogh y emocionada por lo que vivió en Bilbao “con 30.000 personas dándolo todo, ese público tan maravilloso, agradecido y entregado, que no puedo estar más feliz. Lo dije en el escenario: hemos vuelto, hemos vuelto de verdad”, concluyó.