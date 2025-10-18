Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh después de 18 años, pero otro integrante anuncia su salida

La cantante española Amaia Montero anunció su regreso a La Oreja de Van Gogh después de 18 años, lo que ha generado gran impacto en el mundo de la música. La icónica vocalista, que lideró la banda desde su formación, en 1996, hasta 2007, vuelve para una nueva etapa que incluye la revisión de éxitos clásicos y la creación de nuevas canciones.

Este regreso de Montero coincide con la salida temporal de Pablo Benegas, guitarrista y compositor del grupo, quien se retirará para dedicarse a su vida familiar y nuevos retos profesionales.

El anuncio oficial del reencuentro se realizó el 14 de octubre de 2025, causando reacciones encontradas entre seguidores y generando gran expectativa para una gira en 2026.

La salida de Leire Martínez en 2024, quien fue vocalista por 17 años tras la partida de Montero, también está ligada a este movimiento, aunque Martínez ha preferido mantenerse al margen del debate público. En esta nueva fase, La Oreja de Van Gogh apuesta por recuperar su esencia original con Montero como voz, mientras Benegas se ausentará temporalmente, marcando una renovación importante en la formación de la banda.

Este regreso ha sido descrito por Amaia como un reencuentro lleno de emoción y magia, mientras el grupo prepara no solo giras, sino también nuevas historias musicales que continuarán el legado de una de las bandas emblemáticas del pop en español.

¿Padres de nuevo?

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo podrían ser padres de nuevo | Foto: Instagram @georginagio

El astro del fútbol Cristiano Ronaldo podría convertirse en padre nuevamente luego de los crecientes rumores en medios y redes sociales sobre el posible embarazo de Georgina Rodríguez, quien ha levantado sospechas debido a sus apariciones entre septiembre y octubre de 2025 en importantes eventos de moda.

Los rumores se han avivado luego de que la esposa del futbolista asistiera a la Semana de la Moda de París con atuendos que resaltan un vientre más prominente, llevando a especulaciones masivas en redes sociales y programas de televisión españoles como ¡Vaya fama!, de Telecinco.

Aunque ni Cristiano ni Georgina han confirmado oficialmente la noticia, diversos medios especializados apuntan que la reciente boda de la pareja podría estar relacionada con la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Juntos en Bogotá

| Foto: GETTY IMAGES

Esteman y la argentina Daniella Spalla, ambos nominados al Latin Grammy, llegarán a Bogotá el próximo 7 de febrero para presentarse en el Palacio de los Deportes como parte de su gira internacional Amorío Tour. El álbum conjunto de ambos artistas rinde un homenaje a las baladas clásicas en español, pero con un lenguaje contemporáneo.

El espectáculo en Bogotá promete ser más que un concierto: ofrecerá una experiencia escénica con cambios de vestuario, escenografía teatral y una narrativa musical que invita al público a vivir cada canción como un capítulo de su propia historia. Las boletas del concierto están disponibles a la venta desde el jueves 16 de octubre a las diez de la mañana y se espera una alta demanda dada la conexión emocional que este dúo ha logrado con su audiencia.

Fin de una era

MTV, la cadena de música que revolucionó la cultura pop desde 1981, anunció el cierre definitivo de cinco de sus canales musicales a partir del 31 de diciembre de 2025. Los canales afectados serán MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, los cuales dejarán de transmitirse inicialmente en el Reino Unido e Irlanda, y paulatinamente en otros países como Francia, Alemania, Australia, Polonia, Brasil y varios países europeos.

Este cierre pone fin a una era de más de 44 años de música. Paramount Global, la empresa propietaria de MTV, ha justificado esta medida dentro de una estrategia para reducir costos, estimados en 500 millones de dólares, y para centrar sus esfuerzos en el desarrollo y fortalecimiento de contenido para plataformas digitales bajo demanda como Paramount+ y Pluto TV.

Aunque los canales musicales tradicionales desaparecen, el canal principal de MTV continuará existiendo, pero con una oferta completamente renovada centrada en reality shows y programas de entretenimiento, dejando atrás su esencia de canal musical.

Condenada a prisión

| Foto: GETTY IMAGES

Lee Areum, exintegrante del famoso grupo surcoreano de k-pop T-ara, fue condenada a ocho meses de prisión tras ser hallada culpable de abuso infantil, difamación y fraude financiero, según una sentencia emitida el 9 de octubre de 2025 por el Tribunal de Distrito de Suwon, en Corea del Sur.

La condena se da luego de que la artista acusara públicamente a su exesposo, Kim Young Gul, por presunta violencia doméstica y abuso infantil. Sin embargo, una investigación policial desmintió dichas acusaciones y exoneró a su exmarido. Tras esta absolución, el exesposo interpuso una demanda por difamación contra Areum y su madre, quien también fue condenada por secuestro de un menor y recibió una sentencia de cuatro meses de prisión.

El tribunal consideró que las acciones de Lee Areum causaron un daño psicológico significativo y negligencia, decretando su culpabilidad en los cargos. Lee Areum, quien formó parte de T-ara entre 2012 y 2013, ha enfrentado desde entonces una serie de dificultades legales y personales que han marcado su carrera y vida familiar.

Se separan

Perros Criollos anunció el fin de su proyecto. | Foto: Captura de Instagram @perros.criollos / @eldelasfotos / @jpypunto

El grupo paisa Perros Criollos anunció oficialmente su disolución tras varios años de éxito y reconocimiento en la comedia colombiana. La noticia fue dada a conocer durante su última presentación en Bogotá, frente a 14.000 personas, donde Lokillo, uno de sus integrantes, confirmó que no continuarán grabando programas ni realizando shows en vivo.

Perros Criollos, conformado por Yédinson Ned Flórez –conocido como Lokillo–, Juan Pablo Martínez y Julián Gaviria, comenzó como un proyecto en pequeños bares y rápidamente escaló a llenar grandes escenarios en Colombia y otros países, ganándose un lugar destacado en la comedia nacional. Su formato, basado en presentaciones en vivo y videos virales, marcó un hito para una generación que se identificó profundamente con su humor y estilo cercano.