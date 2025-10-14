¿MTV se despide de las pantallas? El canal de televisión hizo importante anuncio

Desde hace varias décadas, MTV se ha consolidado como uno de los canales musicales con mayor importancia y repercusión a nivel mundial, pues por medio de diversos programas y secciones, ha hecho parte de la vida y los gustos culturales de los espectadores.

Según reportó BBC, la empresa estadounidense dejaría de transmitir estos programas principales:

MTV Music

MTV 80s

MTV 90s

Club MTV

MTV Live

MTV is shutting down its music channels across Europe by December 2025 as the network shifts focus to reality TV. pic.twitter.com/W2Sm706uA8 — Pop Crave (@PopCrave) October 13, 2025

Las producciones, que actualmente son propiedad de Paramount Global, dejarían de estar disponibles en Irlanda y Reino Unido en primera medida y, con el paso de los días, el cambio se vería implementado en cada uno de los países y ciudades que cuentan con este servicio.

Sin embargo, la compañía dejó en claro que este no es el fin de estos canales, sino que se trata de una reestructuración de la parrilla de contenidos, en las cuales primarán programas de televisión en formato reality show y se limitarán los espacios destinados únicamente a la transmisión y reproducción de videos musicales.

En resumen, el canal más relevante para la cultura pop continuará activo y ofrecerá una nueva lista de contenidos para los amantes del entretenimiento.

¿Por qué se tomó la decisión de hacer un cambio de programación en MTV?

Según informó BBC, las adecuaciones con respecto a las producciones que harán parte de la nueva parrilla de contenidos estaría directamente relacionada con problemas económicos que estuvo atravesando la compañía, ya que no se estarían obteniendo los ingresos esperados y necesarios para su funcionamiento.

“No alcanzaba las estimaciones de ingresos, por lo que ha tenido que tomar un nuevo rumbo y una nueva estrategia de mercado”, escribieron.

NEWS: MTV is shutting down its music channels after four decades



I remember when MTV actually played music and didn't suck.



80s MTV was the best. pic.twitter.com/Bg3rCGT0Ee — Suhr Majesty™ (@ULTRA_MAJESTY) October 13, 2025

Esto podría haberse generado debido a la implementación de nuevas plataformas musicales de streaming que han surgido en los últimos años, pues estas permiten inmediatez, además de una selección personal de cada uno de los usuarios que hacen uso de sus funciones.

Con planes gratis y de pago, estas plataformas suman millones de descargas a nivel mundial y, en varios casos, el contenido puede llegar a descargarse, permitiendo que se haga un ahorro a la hora de utilizar datos de planes de internet.

Principales plataformas de streaming musical

Spotify: ofrece un enorme catálogo de música, listas personalizadas, funciones sociales y una versión gratuita con anuncios.

Apple Music: destaca por su calidad de sonido, integración con Siri y una interfaz limpia.

YouTube Music: ideal para quienes también consumen videos musicales. Permite ver videoclips, presentaciones en vivo y escuchar música con o sin video.