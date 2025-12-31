Gente

MTV cierra una era musical: se confirma apagón de su señal este 31 de diciembre, tras 44 años de historia

Este famoso canal se vio afectado por el crecimiento de nuevas plataformas en la era digital.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

31 de diciembre de 2025, 12:48 p. m.
MTV apagará su señal este 31 de diciembre de 2025
MTV apagará su señal este 31 de diciembre de 2025

Durante años, MTV ha sido un actor clave en la industria musical global, marcando tendencias y acompañando a distintas generaciones a través de su programación.

Con una oferta variada de shows y espacios temáticos, el canal logró instalarse como un referente cultural que influyó en los gustos y costumbres de millones de espectadores en todo el mundo.

Desde hace algunos meses, de acuerdo con un informe citado por la BBC, la compañía estadounidense afirmó que estaría próxima a retirar de su señal algunos de sus contenidos más representativos, y ahora se confirma que su señal se apagará este miércoles, 31 de diciembre de 2025.

Este es el importante cambio que llegaría al popular canal de televisión.
Este es el importante cambio que llegaría al popular canal de televisión. Foto: MTV

Entre los canales que dejarán de emitirse se encuentran MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, espacios que durante años formaron parte central de la identidad del canal.

La medida marcaría un nuevo capítulo en la evolución de la señal, en un contexto de cambios profundos en la forma en que las audiencias consumen música y contenidos audiovisuales.

¿Qué se sabe del apagón de MTV?

En 1981, la cadena de televisión musical MTV inauguró una nueva era para la cultura pop al abrir su programación con el videoclip de una canción de título elocuente: Video Killed the Radio Star (El video mató a la estrella de radio).

Más de cuatro décadas después, la cadena, ahora propiedad del gigante Paramount Skydance y enfrentada a la feroz competencia de plataformas como TikTok y YouTube, se prepara para desconectar la mayoría de sus señales internacionales.

Algunas cadenas musicales de MTV seguirán al aire en Estados Unidos, y la señal principal MTV HD permanecerá disponible en el Reino Unido, pero con un enfoque en entretenimiento más que en música.

Para muchos fanáticos y antiguos presentadores de MTV, que en la cúspide de la cadena eran seguidos por decenas de millones de personas, esto marca el fin de una era.

Señal de MTV se apagará el 31 de diciembre.
Señal de MTV se apagará el 31 de diciembre. Foto: X: @PopCrave

Todo lo que hacía de MTV una cadena culturalmente “revolucionaria” ya no existe, explicó a AFP Kirsty Fairclough, profesora de la Manchester Metropolitan University especializada en cultura popular.

El auge del streaming, TikTok y YouTube “transformó por completo nuestra forma de interactuar con la música y las imágenes”, mencionó.

El público ahora busca “inmediatez e interactividad”, cosas que los videos en la televisión tradicional ya no pueden ofrecer.

¿Qué pasa con el apagón de MTV?

El cierre de canales en muchos países “marca definitivamente el fin de una época en la forma de experimentar la música, tanto visual como culturalmente, porque MTV transformó fundamentalmente la música pop”, dice Fairclough.

“MTV era tan poderosa que definía la cultura juvenil”, señaló también James Hyman, recordando su influencia sobre la moda, el cine y la música.

Hay momentos históricos, como el estreno del videoclip Thriller de Michael Jackson, o la actuación de Madonna con Like a Virgin en la ceremonia de los MTV Video Music Awards (VMAs) de 1984 que permanecerán en la memoria.

Noticias Destacadas