‘Si yo tuviera 30’ regresa: Netflix confirma ‘reboot’ con Jennifer Garner y nuevos protagonistas

Lo que comenzó como una serie de especulaciones en la industria cinematográfica se ha formalizado como uno de los proyectos más ambiciosos del cine. Netflix ha dado luz verde, de manera oficial, a una nueva versión de ‘Si yo tuviera 30’, la icónica comedia romántica que en 2004 se convirtió en un referente cultural. En esta ocasión, la producción cuenta con un elemento diferenciador: la participación de su protagonista original, Jennifer Garner, quien asume el rol de productora ejecutiva.

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La responsabilidad de interpretar a los personajes que inmortalizaron Jennifer Garner y Mark Ruffalo ha recaído en dos figuras en ascenso. Según confirmaron fuentes cercanas a la producción y el director Brett Haley, los protagonistas de esta reinterpretación serán Emily Bader y Logan Lerman.

Bader, reconocida por su reciente trabajo en plataformas de streaming, asumirá el papel de Jenna Rink, mientras que Lerman dará vida a Matt Flamhaff. El director Haley destacó la magnitud del reto: “Asumir esta reinterpretación conlleva una enorme responsabilidad. Soy fan desde hace mucho tiempo de la película original”, afirmó en declaraciones a medios internacionales.

El sello de Jennifer Garner en la producción

Uno de los aspectos que mayor credibilidad otorga al proyecto es la presencia de Garner detrás de cámaras. Para los seguidores de la cinta original, su vinculación como productora ejecutiva funciona como un “sello de aprobación”. Haley subrayó que contar con ella es “especialmente significativo”, dado que fue la pieza clave que hizo especial la película dirigida originalmente por Gary Winick.

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Aunque la premisa fundamental se mantiene —una adolescente de 13 años que despierta convertida en una mujer de 30 tras pedir un deseo—, el contexto social obligará a cambios profundos en el guion. En 2004, Jenna Rink lidiaba con el prestigio de las revistas de moda impresas; en la versión de 2026, el enfoque se trasladará a los desafíos de la hiperconectividad, la salud mental y la desconexión emocional en un mundo dominado por redes sociales y algoritmos.

La dirección artística ha sugerido que, si bien habrá guiños nostálgicos, como una reinterpretación del icónico vestido de rayas, la banda sonora podría evolucionar. Los clásicos de los años 80 que definieron la versión original podrían ser sustituidos por himnos pop que marcaron la infancia de quienes hoy atraviesan su tercera década.

La película original de 2004 no solo fue un éxito en taquilla, al recaudar más de 96 millones de dólares a nivel mundial, sino que también se consolidó como una pieza de culto. Frases como “30, coqueta y próspera” y la coreografía de ‘Thriller’ permanecen vigentes en la memoria colectiva.

Con el inicio del rodaje programado para finales de este año, Netflix apuesta por revitalizar un género que, tras años de dominio de franquicias de superhéroes, parece estar recuperando su espacio en las preferencias del público global.