Sylvester Stallone confirma su regreso a ‘Rambo’ a sus 80 años: el giro que redefine el futuro de la saga

El actor estadounidense Sylvester Stallone confirmó oficialmente su vinculación a la nueva entrega de ‘Rambo’, una de las franquicias más icónicas del cine de acción contemporáneo. En esta ocasión, la producción se centrará en una precuela que explorará la juventud del personaje antes de los eventos de ‘First Blood’ (1982), delegando el papel protagónico en el actor Noah Centineo.

Un rol estratégico detrás de cámaras

A través de un video publicado en la cuenta oficial de la película en la red social X (@JohnRamboFilm), Stallone puso fin a las especulaciones sobre su continuidad en la saga. Aunque a sus 78 años el actor no vestirá nuevamente el uniforme de combate en pantalla, desempeñará un papel fundamental como productor ejecutivo.

“Rambo ha sido fundamental en mi carrera, pero su historia aún tiene capítulos por contar. La precuela, El origen, ya está en marcha. Seré productor ejecutivo en esta preciosa historia”, afirmó el intérprete, quien ha liderado la franquicia durante más de cuatro décadas. Con este movimiento, Stallone busca supervisar la esencia creativa del personaje que ayudó a moldear, asegurando una transición coherente hacia el nuevo intérprete.

Noah Centineo: el desafío del relevo generacional

El elegido para dar vida a un joven John Rambo es Noah Centineo, conocido por su trabajo en producciones como ‘Black Adam’ y la trilogía juvenil ‘A todos los chicos de los que me enamoré’. Centineo asume la responsabilidad de interpretar al soldado durante su etapa en la guerra de Vietnam, un periodo mencionado frecuentemente en las películas originales pero nunca mostrado en profundidad.

El proyecto, titulado provisionalmente ‘John Rambo’, ya inició su fase de rodaje en Bangkok, Tailandia. La dirección está a cargo del cineasta finlandés Jalmari Helander, aclamado recientemente por la crítica gracias a ‘Sisu’ (2022). Helander ha expresado su compromiso con un enfoque “básico, crudo y real”, alejándose del uso de inteligencia artificial para rejuvenecer actores y apostando por una narrativa de supervivencia tradicional.

Contexto y legado de la franquicia

Desde su debut en 1982, la saga de Rambo ha recaudado más de 800 millones de dólares en la taquilla mundial. Más allá del éxito comercial, el personaje se convirtió en un símbolo cultural que puso sobre la mesa el debate sobre el trastorno de estrés postraumático (TEPT) y el complejo retorno de los veteranos de Vietnam a la vida civil.

La producción cuenta con un equipo de alto perfil, incluyendo a los guionistas Rory Haines y Sohrab Noshirvani, y la producción ejecutiva de los hermanos Anthony y Joe Russo (artífices de varios éxitos de Marvel). El elenco se completa con nombres como Yao, Jason Tobin y Quincy Isaiah, sugiriendo que la trama profundizará en el entorno militar del protagonista durante el conflicto asiático.

Expectativas y fecha de estreno

El anuncio ha generado reacciones divididas entre la base de fanáticos. Mientras algunos celebran la expansión del universo cinematográfico y el respaldo directo de Stallone, otros cuestionan si la esencia del personaje puede mantenerse sin su presencia física frente a la cámara.

El estreno de la película está previsto para 2027. Hasta entonces, la industria seguirá de cerca este experimento cinematográfico que busca equilibrar la nostalgia del cine de los 80 con las nuevas sensibilidades del público global.