¿Cómo ver la saga de ‘El Conjuro’ en orden cronológico?

Desde su estreno en 2013, la saga de El Conjuro se ha convertido en uno de los universos cinematográficos de terror más exitosos de las últimas décadas. Lo que comenzó como la historia de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren terminó expandiéndose con películas derivadas centradas en personajes y entidades que fueron apareciendo a lo largo de la franquicia, como Annabelle y la aterradora monja demoníaca Valak.

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Debido a que las producciones no fueron estrenadas siguiendo el orden de los acontecimientos dentro de la historia, muchos espectadores suelen preguntarse cuál es la mejor manera de verlas para entender la cronología completa.

Si la intención es seguir los eventos tal y como ocurren dentro del universo de la saga, este es el orden recomendado:

1. La Monja (1952)

La historia más antigua de la cronología lleva a los espectadores hasta un monasterio aislado en Rumania. Allí aparece por primera vez Valak, una poderosa entidad demoníaca que busca abrirse paso hacia el mundo de los vivos.

2. Annabelle: La creación (1955)

Esta entrega explora el origen de la famosa muñeca Annabelle. La trama sigue a un fabricante de juguetes y a su esposa, quienes enfrentan una tragedia familiar que termina abriendo la puerta a una presencia oscura.

3. La Monja II (1956)

Pocos años después de los sucesos en Rumania, Valak vuelve a manifestarse, esta vez en Francia. La hermana Irene regresa para enfrentarse nuevamente al demonio mientras intenta descubrir el alcance de su poder.

4. Annabelle (1967)

La cronología avanza hasta finales de los años 60. En esta ocasión, una joven pareja entra en contacto con la muñeca después de un violento episodio relacionado con una secta.

5. El Conjuro (1971)

Esta es la película que presentó oficialmente a Ed y Lorraine Warren. Los investigadores son llamados para ayudar a la familia Perron, que experimenta extraños sucesos en su hogar.

6. Annabelle vuelve a casa (1972)

Aunque fue una de las películas más recientes en estrenarse, sus eventos ocurren poco después de El Conjuro.

La historia se desarrolla en la famosa sala de artefactos de los Warren, donde Annabelle provoca una serie de fenómenos al despertar otras entidades vinculadas a objetos malditos.

7. La maldición de la Llorona (1973)

Durante mucho tiempo esta película fue vista como una historia independiente, pero varios detalles la conectan con el universo de El Conjuro.

La aparición del padre Pérez, personaje visto previamente en Annabelle, sirve como vínculo entre ambas historias.

8. El Conjuro 2 (1977)

Los Warren viajan a Inglaterra para investigar el famoso caso de Enfield, uno de los episodios paranormales más conocidos de la vida real.

La película también profundiza en la amenaza de Valak y conecta directamente los hechos ocurridos en las películas de La Monja con los casos investigados por Lorraine y Ed años después.

9. El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (1981)

La tercera entrega principal adopta un enfoque diferente al explorar un caso criminal vinculado a una supuesta posesión demoníaca.

La historia amplía el universo hacia prácticas ocultistas y muestra que el peligro no siempre proviene de entidades antiguas, sino también de personas que deciden invocar fuerzas oscuras.

10. El Conjuro 4: Últimos Ritos (1986)

La película más reciente de la franquicia, estrenada en 2025, se ubica a finales de los años 80 y funciona como el cierre de esta etapa de la historia de los Warren.