Prográmese: así es el orden cronológico de las películas de ‘El Conjuro’ para cerrar con ‘Last Rities’, la última

La saga de terror llega a su clímax con ‘Last Rites’, cinta que promete cerrar la historia de los Warren.

Redacción Cultura
10 de septiembre de 2025, 2:19 a. m.
Más de una década de filmes han consolidado a “El Conjuro” como una de las sagas de terror más exitosas del cine.
Valak y Annabelle son piezas clave en una línea temporal que explica el origen y fin del universo de El Conjuro. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes de redes sociales

La saga de películas de El Conjuro se ha consolidado como una de las franquicias de terror populares y aterradoras, creada por James Wan, Chad Hayes y Carey W. Hayes, esta saga nos ha sumergido en las escalofriantes investigaciones paranormales de los demonólogos Ed y Lorraine Warren, así como en las historias de las entidades malignas que han enfrentado.

Con la llegada de Last Rites, la película que se espera que ponga el punto final a la historia de los Warren, es el momento perfecto para revivir esta cronología de terror.

Si usted es de los que desea embarcarse en una maratón completa, existe un orden para no perderse de ningún detalle de este universo macabro.

‘La Monja’ (2018): El origen del mal en Rumania

Todo comienza en 1952 en un remoto monasterio de Rumania. Esta película nos presenta a Valak, la aterradora monja demoníaca que se convertirá en uno de los antagonistas más icónicos de la saga.

La Monja. Un secreto perverso y una novicia se enfrentarán cara a cara con el mal. Cinta derivada ‘The Conjuring’.
La Monja. Un secreto perverso y una novicia se enfrentarán cara a cara con el mal. Cinta derivada ‘The Conjuring’. | Foto: Colprensa

La cinta explora los orígenes de este ente, su relación con el Vaticano y el primer encuentro que se tendrá con una fuerza que luego se manifestará en la vida de los Warren. Es el punto de partida perfecto para entender la raíz del mal que persigue a la familia en las películas principales.

‘Annabelle: Creation’ (2017): La muñeca que inició el caos

Ahora el viaje es a 1955, poco después de los eventos de La Monja. Esta película se centra en la historia del fabricante de muñecas Samuel Mullins y su esposa, quienes años después de perder a su hija, deciden acoger a un grupo de niñas de un orfanato.

'Anabelle Creation'. | Foto: Tomada de @WarnerBrosCine

Sin embargo, la alegría se vuelve pesadilla cuando una de sus creaciones, la muñeca Annabelle, la posee un demonio. Annabelle: Creation explica el origen de la muñeca y cómo termina en manos del coleccionista que la usará.

‘La Monja II’ (2023): El regreso de Valak

En 1956, cuatro años después de lo sucedido en la primera película, la Hermana Irene se ve nuevamente en una investigación paranormal, pues Valak regresó y esta vez fue a una escuela en Francia.

Esta secuela profundiza en la historia del demonio, su obsesión por ciertos artefactos y su innegable poder. La película establece una conexión más fuerte con la línea de tiempo de los Warren y se convierte en un puente crucial para las siguientes historias.

Contexto: Estas son las 10 mejores películas de Tim Burton, uno de los directores de cine más reconocidos

‘Annabelle’ (2014): La primera vez que vemos a la muñeca en acción

Llegamos a 1967. Esta es la primera película de Annabelle que se hizo, pero cronológicamente es la cuarta. Aquí conocemos a la pareja Mia y John Gordon, cuya vida da un giro aterrador cuando la muñeca Annabelle, un regalo que John le da a Mia, resulta estar poseída por una fuerza maligna.

Annabelle, la muñeca de la película con el mismo nombre y de El Conjuro. | Foto: Foto: Archivo El País

La película muestra el pánico que causa la muñeca y cómo un exorcista trata de detenerla, y es la forma perfecta para entender cómo esta termina en manos de los Warren.

‘El Conjuro’ (2013): Los Warren entran en escena

El primer largometraje de la franquicia y el que lo inició todo. En 1971, Ed y Lorraine Warren son llamados para ayudar a la familia Perron, que se ha mudado a una granja en Harrisville, Rhode Island.

La casa está poseída por una entidad demoníaca que aterroriza a la familia, especialmente a las cinco hijas. El Conjuro es un thriller sobrenatural que nos presenta a los demonólogos en su mejor momento y nos muestra la primera gran investigación que los hizo famosos.

‘Annabelle: Vuelve a Casa’ (2019): El encierro de la muñeca

En 1972, después de los eventos de El Conjuro, Ed y Lorraine Warren deciden encerrar a la muñeca Annabelle en su “museo de los horrores” con la esperanza de que deje de causar estragos.

'Annabelle', la película de terror.

Sin embargo, cuando la hija de la pareja, Judy, queda al cuidado de una niñera, un error hace que la muñeca se libere y active a todas las entidades demoníacas de la casa, desatando el infierno. La película nos muestra el peligro constante en el que viven los Warren y los objetos malditos con los que trabajan.

‘El Conjuro 2′ (2016): Un viaje a Inglaterra

La continuación de El Conjuro se remite a 1977, a la casa de la familia Hodgson en Enfield, Inglaterra, allí los Warren viajan a Londres para investigar una actividad paranormal que atormenta a la familia, especialmente a la joven Janet.

La película no solo presenta a una nueva entidad, el Hombre Torcido, sino que también ahonda más en la historia de Valak, la monja que se presentó en las películas anteriores.

‘El Conjuro 3: El Diablo Me Obligó a Hacerlo’ (2021): Un caso judicial

La última película lanzada hasta ahora se centra en uno de los casos más famosos de la historia de Estados Unidos. En 1981, los Warren investigan un caso de asesinato en el que el acusado, Arne Johnson, afirma haber cometido el crimen mientras estaba poseído por un demonio.

El Conjuro 3 toma un enfoque diferente, explorando un “terror judicial” y demostrando cómo la maldad puede manifestarse de diferentes maneras, llevando a la pareja a enfrentar a un enemigo con una estrategia inesperada.

Por último, la conclusión con la más reciente ‘Last Rites’

Aún no se tiene una fecha exacta de estreno para esta nueva entrega. Se espera que esta cinta explore el último caso de los Warren, el cual se podría centrar en el caso de David Glatzel y un demonio que tiene obsesión con él.

Esta película se posiciona como el final de una era, con la cual los Warren se retiraran de sus investigaciones y, por ende, terminan su historia en el universo de El Conjuro.

