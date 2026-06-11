El Colegio del Cuerpo (eCdC) regresa a Honda, la Ciudad de los Puentes, ofreciendo una programación de actividades de sensibilización, formación y circulación de su trabajo artístico, dirigida a personas de diversas edades, géneros y procedencias interesadas en participar.

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Estas se llevarán a cabo entre el 9 y el 15 de Junio de 2026 en diversos espacios culturales (que compartimos aquí abajo). Y todo sucederá bajo la dirección de Álvaro Restrepo y la codirección de Marie France Delieuvin.

Lugares y actividades

*Museo del Río Magdalena: allí se lanzó la temporada HonDanza 3 y tuvo lugar una Charla sobre Los Puentes.

*Trilladora Gualí: aquí se realizaron Talleres Intergeneracionales de Conciencia Corporal y Creación Colectiva, a partir de la obra Animal Family, con la participación de los bailarines pedagogos de la Compañía Cuerpo de Indias de eCdC. Igualmente, se tiene lugar la exposición - activación y charla sobre Rebis 40 Años, obra emblemática del Maestro Álvaro Restrepo, creada en homenaje al poeta Federico García Lorca en 1986.

'Rebis', del Colegio del Cuerpo. Foto: Carlos Lema

*Morada Rosada: espacio en el que se hará la Exposición/Activación Escenas de una Familia Animal, a partir de las pinturas del artista Leopoldo J. Combariza, con la participación de los bailarines de la Compañía Cuerpo de Indias. Viernes 12.

*Teatro Unión: se presentarán Fragmentos de la obra Animal Family con la participación de una selección de participantes de los Talleres y la obra SUITE AKHUNOV, interpretada por la Compañía Cuerpo de Indias. Jueves 11.

*Itinerario entre el Puente Navarro y la Plaza de las Américas: recorrido de los bailarines de la Compañía Cuerpo de Indias fluyendo como un río por los espacios abiertos de la ciudad. Domingo 14.

*Colegio Juan Manuel Rudas y Colegio Santander: ambas instituciones recibieron encuentros didácticos dirigidos a los estudiantes y los maestros.

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Álvaro Restrepo, director del Colegio del Cuerpo, invita a la gente del Honda y del país “a todas las actividades que realizaremos del 9 al 15 de junio, en la nueva temporada HonDanza 3, un nuevo desembarco de la compañía Cuerpo de Indias en la ciudad de los puentes. Estaremos en el Museo del Río Magdalena, en la morada Rosada, en la Trilladora Gualí, en el Teatro Unión, en diferentes espacios de de la ciudad, la plaza de las Américas, el Puente Navarro”.

Destacó que además de llevar a Honda su trabajo, espectáculos y muestras, quieren que “sea también una semana de actividad pedagógica. Vamos a estar dando unos talleres en la Trilladora Gualí, donde vamos a involucrar niños, jóvenes, visitantes, personas de todas las edades para que participen también en el espectáculo final que haremos en el Teatro Unión el sábado 13 de junio. O sea, que los esperamos a todos con gran gran alegría y con todo Todo nuestro amor para la ciudad de los puentes”.

HonDanza 3 / El Colegio del Cuerpo (eCdC) Foto: cortesía El Colegio del Cuerpo (eCdC) / A.P.I.

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Esta tercera temporada de El Colegio del Cuerpo, en la cada vez más bella ciudad ribereña, es apoyada por Celsia, el Museo del Río, la Trilladora Gualí, la Morada Rosada, el Teatro Unión, el Centro Cultural del Banco de la República, la Alcaldía de Honda y la Casa Guataquí. Por su parte, eCdC cuenta con el apoyo de la Fundación SURA y la Fundación Caring for Colombia.

*Información y entradas en los números 311 4686182 y 319 568 6433.