Los Warren: la historia real detrás de los investigadores paranormales de El Conjuro que estrenará su cuarta película en septiembre

El Conjuro, la millonaria franquicia de terror de Warner Bros, estrenará la cuarta película de la serie basada en los expedientes paranormales Warren.

El 2 de septiembre estará en cines a nivel mundial El Conjuro 4: últimos ritos, dirigida por Michael Chávez, que trata sobre un aterrador caso en Pensilvania, sobre el año de 1986.

Una vez más, Ed y Lorraine Warren (Patrick Wilson y Vera Farmiga) investigan el caso de una familia atormentada por entes demoniacos.

Ambas mujeres trabajaron de la mano para la realización de la primera película, causando sensación en el género. | Foto: Getty Images

Los casos son basados en la vida de real, sobre hechos reportados por los esposos Warren, quienes desde la primera entrega de El conjuro, han alcanzado popularidad junto con la muñeca, supuestamente embrujada, Annabelle.

La vida real de los Warren

Ed Warren Miney nació en 1926 en un ciudad de Connecticut, fallecido a los 79 años en 2006.

Por su parte, Lorraine Rita Moran, esposa de Ed, nació en enero de 1927, y murió a los 92 años en 2019.

En varias entrevistas, Ed aseguró que su acercamiento a lo paranormal empezó en su niñez, cuando puertas de su cuarto se habrían sin alguna explicación lógica entre las 2:00 y 3:00 de la mañana.

“De pronto, la habitación se enfriaba y yo me congelaba, oía pisadas y susurros y huía a dormir a la cama de mis padres. Crecí sin saber qué era aquello. Pero decidí dedicar mi vida a investigar esos fenómenos", explicó Warren a Secrets of the Supernatural.

Por su parte, Lorraine Warren mencionó que desde niña tiene capacidad de ver el aura de las personas representadas en luces alrededor de estas.

Se hicieron pareja durante la Segunda Guerra Mundial, tras conocerse en un teatro de Bridgeport.

Antes que Ed volviera al frente de batalla en el Pacífico, tuvieron a Judy, su única descendiente.

En la foto, le discuten a los Warren sobre la veracidad de sus investigaciones. Constantemente fueron acusados de fraude. | Foto: Bettmann Archive

Ed empezó a pintar óleos a casa que, según le decían, estaban encantadas o tenían presencia de alguna entidad espectral.

Lorraine se encargaba de ver las luces en las propiedades, mientras él pintaba las descripciones, agregándole sus conocimientos en demonología.

Además de producir cuadros con resultados de miedo, la pareja aprendió a diferenciar el tipo de energía con la que interactuaban.

Así bien, en 1952 crearon la NESPR: Sociedad para la Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Allí, Lorraine empezó a ser conocida como médium.

Ya con algo de reputación consolidada, los esposos Warren se dedicaron a escribir libros sobre su trabajo paranormal, los cuales han inspirado sagas de Hollywood.

Uno de los más mediáticos fue el de Amityville Horror, basado en la casa de Ocean Avenue, Amityville, estado de New York.

El momento fue tomado por un fotógrafo ayudante de los Warren. Siempre sostuvieron que no hubo retoques en la foto. | Foto: Redes sociales.

En el lugar, Ronald De Feo Jr (condenado a cadena perpetua), mató a toda su familia con una escopeta, impulsado, según él, por voces que se lo ordenaban.

Después de un debate sobre la veracidad de los hechos paranormales, Ed y Lorraine asistieron a la casa, certificando la versión paranormal del caso.

George Lee y Kathleen Lutz compraron la casa después de la masacre, y difundieron la idea da la actividad paranormal de la propiedad. | Foto: Tony Korody