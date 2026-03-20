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The Batman: Robert Pattinson confirma que la secuela será ‘arriesgada’ y no irá por el camino fácil

La secuela de la cinta sigue en desarrollo, lejos de lo que muchos creían.

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Redacción Cultura
20 de marzo de 2026, 12:55 p. m.
Robert Pattinson en 'The Batman'.
Robert Pattinson en 'The Batman'. Foto: WireImage

La expectativa por The Batman: Part II sigue creciendo, y no es para menos. La nueva entrega del hombre murciélago, protagonizada nuevamente por Robert Pattinson, promete alejarse de lo convencional y apostar por una historia más arriesgada dentro del universo de Gotham.

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Aunque su estreno está previsto para finales de 2027, la película ya genera conversación por el rumbo que tomará. Lejos de repetir fórmulas seguras, el equipo creativo ha dejado claro que la secuela buscará sorprender.

De hecho, el propio Pattinson ha adelantado en una charla con Deadline que el proyecto no “jugará a lo seguro”, lo que sugiere una narrativa más atrevida y menos predecible que la primera entrega.

“El guion es extraordinario. Creo que va a ser una película muy especial y muy, muy diferente. Será interesante verla cuando se estrene. Se están tomando decisiones arriesgadas”, dijo.

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Zoe Kravitz es Selina Kyle y Robert Pattinson es Bruce Wayne. Hay buena química entre estos dos. 'The Batman',/ Matt Reeves (2022)
Zoe Kravitz es Selina Kyle y Robert Pattinson es Bruce Wayne. Hay buena química entre estos dos. Foto: Warner Brothers.

La cinta continuará los hechos tras el caos vivido en Gotham, explorando una ciudad aún más fragmentada y marcada por la corrupción. En esta ocasión, el foco no solo estará en Batman como vigilante, sino también en su identidad como Bruce Wayne, un aspecto que el director Matt Reeves quiere profundizar para mostrar una dimensión más compleja del personaje, según Espinoff.

Otro punto que ha llamado la atención es la construcción del guion. A diferencia de otras producciones aceleradas por la industria, este proyecto ha tenido un desarrollo más lento, precisamente para cuidar los detalles y elevar el nivel de la historia. Incluso, desde el equipo creativo han señalado que la idea es ofrecer algo “nuevo y peligroso”, lo que aumenta la expectativa entre los seguidores.

En cuanto al elenco, se espera el regreso de personajes clave como el Pingüino, mientras que otros villanos podrían tener apariciones importantes, ampliando el universo que ya comenzó a construirse en la primera película.

Con estos elementos, The Batman 2 apunta a ser una propuesta más oscura, introspectiva y ambiciosa, siendo estrenada el 1 de octubre de 2027.