Murió Val Kilmer, legendario actor de ‘Batman Forever’ y ‘Top Gun’

Actor carismático, de fuerte personalidad, el estadounidense Val Kilmer, famoso por sus papeles en “Top Gun”, “Batman Forever” y “The Doors”, falleció a los 65 años de una neumonía , anunció su hija Mercedes al diario The New York Times.

Val Kilmer fue célebre por interpretar a personajes como Tom ‘Iceman’ Kazansky, el rival de Tom Cruise en la icónica película Top Gun (1986) y su secuela Top Gun: Maverick (2022). No obstante, el papel que lo catapultó a la fama fue su impresionante actuación como Jim Morrison en The Doors , dirigida por Oliver Stone en 1991.

“No quería el papel. No me importaba la película. La historia no me interesaba”, escribió Kilmer en sus memorias de 2020, I’m Your Huckleberry. “Mi agente, que también representó a Tom Cruise, prácticamente me torturó para que al menos conociera a Tony Scott”.