Una fuerte polémica internacional se desató tras la publicación de una declaración firmada por 24 legisladores de 14 países de América Latina.

Los parlamentarios condenaron el uso de la expresión “Heil Hitler”, atribuida a una publicación del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

El hecho se dio en el marco de una respuesta del mandatario a una columna de opinión, lo que elevó el tono del debate político en la región.

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El pronunciamiento, impulsado por la Coalición de Legisladores Latinoamericanos contra el Antisemitismo, liderada por Combat Antisemitism Movement (CAM),elevó el tono del debate regional.

Encendió nuevas críticas sobre el uso de referencias al nazismo en el discurso político contemporáneo.

Según el documento, los firmantes provienen de 14 países de la región, entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

Esto refleja una reacción coordinada a nivel latinoamericano frente a lo que califican como una expresión inapropiada en el debate democrático.

La controversia gira en torno a una publicación en la que el presidente Gustavo Petro habría respondido con la frase “Heil Hitler” a una columna titulada “Colombia no necesita más retórica; necesita orden, autoridad y libertad económica”, escrita por el analista Felipe Zuleta Lleras.

Los legisladores advirtieron que el uso de expresiones vinculadas al régimen nazi resulta especialmente grave debido a su carga histórica.

Recordaron que “Heil Hitler” fue el saludo oficial de uno de los regímenes más violentos del siglo XX..

Fue responsable del asesinato de millones de personas, incluidos seis millones de judíos durante el Holocausto.

En su pronunciamiento, también señalaron que este episodio no sería un hecho aislado, sino parte de una serie de referencias o alusiones al nazismo utilizadas en distintos contextos políticos.

Según sostienen, esto contribuye a trivializar una de las tragedias más graves de la historia moderna.

“La utilización de referencias al nazismo no debe convertirse en una herramienta retórica para desacreditar posiciones políticas o ideológicas”, advierte el documento.

Comunicado de la Coalición de Legisladores Latinoamericanos contra el Antisemitismo, firmado por parlamentarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Foto: Captura de pantalla comunicado oficial de la Coalición de Legisladores Latinoamericanos contra el Antisemitismo,

La responsabilidad de los líderes democráticos en el uso del lenguaje público

La declaración también incluye un fuerte pronunciamiento de Shay Salamon, director ejecutivo de CAM para Latinoamérica, quien advirtió sobre el impacto de las palabras de los jefes de Estado y su capacidad de influir en el clima social y político.

“En el caso del presidente Gustavo Petro, no estamos frente a un exceso retórico aislado, sino ante una conducta sostenida que refleja un preocupante patrón”, afirmó Salamon.

Insistió, además, en la responsabilidad especial que tienen los mandatarios en sus expresiones públicas.

El documento concluye con un llamado urgente a evitar la normalización de referencias al nazismo en el debate político.

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También reafirma el compromiso regional con la memoria del Holocausto, la lucha contra el antisemitismo y la defensa de los valores democráticos.

Los firmantes del pronunciamiento provienen de 14 países de América Latina, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Según la declaración, esta amplia representación regional refleja una preocupación compartida frente al uso de expresiones asociadas al nazismo en el debate público y político contemporáneo.