Embajador de Israel ante la ONU le reprochó con vehemencia a Petro alusión a Hitler: “Hay líneas que nunca deben cruzarse”

No paran las reacciones al polémico trino del presidente Gustavo Petro, donde hace alusión a Adolf Hitler en su cuenta de X. Uno de los mensajes de reproche llegó desde Israel con la reacción del embajador de ese país ante las Naciones Unidas, Danny Danon, quien no se guardó nada y respondió con vehemencia al mandatario de los colombianos.

Las consecuencias de la polémica publicación de Petro: Yerry Mina recibe todo tipo de insultos racistas en redes sociales

El trino que no cayó muy bien, lo escribió Petro en la tarde de este domingo y en el escrito subrayó la consigna “Heil Hitler”. El mensaje está acompañado de la cita de una columna del periodista Felipe López en el diario El Espectador; allí, el comunicador dice que “Colombia no necesita más retórica; necesita autoridad, orden y libertad económica”.

Ante esto, el embajador de Israel respondió: “Presidente de Colombia @petrogustavo, incluso en la situación en la que te encuentras, hay líneas que no se cruzan. El uso de consignas nazis es una bajeza de la que no hay retorno. Espero que logres recomponerte y disculparte antes del próximo miércoles, cuando se supone que debes dirigir el debate en el Consejo de Seguridad de la ONU".

“Heil Hitler” fue el comentario que escribió el mandatario. La frase llamó la atención de numerosos usuarios debido a que está asociada con el saludo nazi, también conocido como saludo de Hitler o saludoSieg Heil. Este saludo fue utilizado durante el régimen de la Alemania nazi como una forma de exaltación y lealtad hacia Adolf Hitler. En español, la expresión puede traducirse como “Hola, Hitler”.

Otras críticas

El concejal Humberto “Papo” Amín Martelo, del partido Centro Democrático, lo cuestionó con el siguiente mensaje: “¿Quién se parece más a Hitler? ¿Uno que sí quiere democracia como Abelardo de la Espriella?¿O uno que habla de la raza negra de forma despectiva y que quiere acabar con la Constitución? Saquen sus conclusiones".

“Presidente, el escudo de nuestro país dice ‘libertad y orden’. Son dos de los tres conceptos en el título del artículo que usted comparte. Si eso le parece mal, entonces no ha debido postularse a la presidencia de nuestro país”, fue otro de los cuestionamientos al mandatario por ese mensaje que publicó en su cuenta oficial de X.