Las consecuencias de la polémica publicación de Petro: Yerry Mina recibe todo tipo de insultos racistas en redes sociales

El presidente Gustavo Petro está en el ojo del huracán por la polémica que desató tras una foto que publicó sobre Yerry Mina y lo que escribió.

Le llueven críticas a Petro por polémica frase con foto de Yerry Mina: “Es el tweet más racista de todos los tiempos”

En la imagen se le observa al jugador de la Selección Colombia en la despedida cuando saludó al jefe de Estado, pero también se ve el encuentro que sostuvo con Álvaro Uribe.

Lo que más llamó la atención es que Petro acompañó la publicación, que realizó en su cuenta de X, con la frase: “Dignidad o nostalgias de hidalgos esclavistas“. Por esto, las críticas en su contra no se hicieron esperar.

Pero esto no fue lo único, ya que el defensor central también está sufriendo las consecuencias de lo dicho por el máximo mandatario colombiano: está recibiendo toda clase de insultos en redes sociales.

Mina se encuentra concentrado con la Tricolor en San Diego, Estados Unidos, para jugar este domingo el partido contra Jordania, que será el último amistoso antes de debutar en el Mundial.

En medio de esta preparación, el nacido en Guachené publicó un carrusel de fotografías de lo que han sido los entrenamientos y escribió: “Poniéndonos a punto para este gran sueño“.

La publicación, tras lo dicho por Petro, captó la atención de muchas personas y un gran número de internautas comenzaron a insultar al jugador colombiano. “¿Te soltaron los grilletes, esclavo?”, escribió un usuario.

Selección Colombia recibió noticia de última hora para el Mundial: confirman lo que pasó con jugador clave

“Negrito esclavo del amo”; “Dejó al patrón en el Ubérrimo”; “Este es el que sale parado como un esclavo mientras que el patrón le da vueltas”; “¿Este es el del video donde Uribe lo coge como un esclavo y ahí se ve feliz?”, son algunos de los comentarios.

Pese a la polémica que se ha generado, los insultos racistas en contra del defensor y las críticas, el presidente Petro no se ha vuelto a referir a lo que dijo.

Sin embargo, llamó la atención que el mandatario fijó en su cuenta de X la publicación con la que desató toda esta situación. Por el momento, además, tampoco hay ningún pronunciamiento oficial por parte de Mina, de quien se espera que sume minutos en el juego contra Jordania.