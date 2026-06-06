Le llueven críticas a Petro por polémica frase con foto de Yerry Mina: “Es el tweet más racista de todos los tiempos”

El presidente Gustavo Petro desató una nueva polémica por la que ha recibido fuertes críticas en las redes sociales. En esta oportunidad, todo se dio por una imagen que publicó sobre Yerry Mina, jugador de la Selección Colombia.

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En la parte superior de la foto, se observa al defensa central en el saludo que tuvo con el mandatario colombiano el pasado jueves, en medio del evento de la despedida de la Selección Colombia.

En la parte inferior, se ve una imagen de un encuentro que Mina tuvo en su momento con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. En esta, se le ve al líder natural del Centro Democrático sentado en un caballo y tocándole la cabeza al futbolista.

Pero lo que más ha causado revuelo fue la frase que Petro puso en la publicación, hecha en su cuenta de X: “Dignidad o nostalgias de hidalgos esclavistas“.

El post no tardó en hacerse viral y las críticas no se hicieron esperar en contra del mandatario colombiano. El analista argentino Agustín Antonetti fue uno de los que lanzó duros cuestionamientos.

“Miren la barbaridad que acaba de postear el presidente de Colombia. Tuve que chequear tres veces si era una cuenta fake, no se puede creer“, dijo.

El argentino agregó: “Es el tweet más racista de todos los tiempos“.

Álvaro Uribe arremete contra el presidente Petro: “Merece destitución y encarcelamiento”

Andrés Forero, senador electo por el Centro Democrático, también se pronunció por la controversia. “Solidaridad con Yerry Mina ante esta baja y ruin manifestación del racismo presidencial“, escribió.

La excongresista Lina María Garrido también aprovechó la situación para arremeter en contra del mandatario. “Lo que sea que haya consumido ayer, definitivamente estuvo fuerte, fuerte… Lo puso a decir locuras y hacer el ridículo una vez más“, dijo.

Otro de los que habló fue Chucho Lorduy, electo representante a la Cámara por Bogotá por el Centro Democrático, quien le expresó solidaridad a Yerry Mina y celebró que ya le quede poco tiempo en el poder a Petro.

El presidente, Gustavo Petro, el 2 de junio de 2026, en Bogotá Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

“Presidente, lamentable que desde la investidura del Estado se promuevan mensajes que terminan alimentando la división, el racismo y la estigmatización“, apuntó.

Incluso, muchos de los seguidores del jefe de Estado le pidieron que borrara la publicación, que ya lleva más de 28.000 me gusta y más de 4.000 comentarios.

Lo cierto es que, pese a las críticas recibidas, Petro no ha eliminado la imagen, aunque tampoco ha salido a responder los cuestionamientos que le están haciendo.