Álvaro Uribe arremete contra el presidente Petro: “Merece destitución y encarcelamiento”

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se refirió en la mañana de este sábado, 6 de junio, al agitado discurso que pronunció en las últimas horas el presidente de la República, Gustavo Petro, desde el departamento de Córdoba.

Gustavo Petro desafió a Donald Trump y Marco Rubio: “Me pueden meter 10.000 veces a la lista OFAC, pero no bajaré la voz”

El expresidente ya había rechazado, en días pasados, la narrativa de fraude que ha venido impulsando el presidente Petro, quien hasta ahora no ha reconocido los resultados del pasado 31 de mayo.

“El gran fraude es la imposición violenta para votar por Cepeda y Colombia necesita un gobierno de autoridad y orden, que no sueñe Petro que va a ser de las suyas incendiando el país”, dijo Uribe el pasado 3 de junio.

El mensaje del exmandatario este sábado criticó su postura frente a lo que considera “amenazas” del jefe de Estado a los colombianos de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

“Petro merece destitución y encarcelamiento. Por desesperado que esté, porque Cepeda puede perder las elecciones, no tiene derecho a la cobarde instigación de violencia al pueblo colombiano, a la amenaza de más violencia si pierde”, señaló Uribe Vélez en un mensaje en sus redes sociales.

Durante su intervención este viernes en Córdoba, el jefe de Estado radicalizó su discurso al exponer los supuestos riesgos que, según él, enfrenta la jornada electoral del próximo 21 de junio.

“¿Qué me van a echar de la Presidencia por tratar de anunciar verdades y decirlas? Pues échenme y me voy a la calle con mi pueblo. De pronto puedo hacer más en la calle, en un momento como en la Europa de aquel entonces de Miguel Hernández, en el que hay que salir a tomar posición porque lo que viene son los espectros de la muerte sobre el poder”, afirmó.