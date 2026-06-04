Corte Suprema confirma condena de 28 años de cárcel contra Santiago Uribe; el expresidente reacciona: “Devastador”

Como “devastador” calificó el expresidente Álvaro Uribe Vélez la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema que ratificó la condena de 28 años de cárcel contra su hermano Santiago Uribe, por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado.

Santiago Uribe fue sentenciado por la creación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y el asesinato de Camilo Barrientos, un conductor que murió a manos de esa organización armada ilegal entre Yarumal y Campamento en Antioquia en 1994.

Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue condenado a 28 años por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado

El fallo arrancó contando que el menor de los hermanos Uribe Vélez “conformó y dirigió” en los primeros años de la década de los noventa un grupo armado ilegal conocido como Los Doce Apóstoles que “llevó a cabo un plan para asesinar y exterminar de forma sistemática personas” desde la Hacienda La Carolina, en Yarumal (Antioquia).

Los hechos también describieron que las víctimas eran consideradas “indeseables” —ladrones o vendedores de estupefacientes— y presuntos auxiliadores de grupos subversivos que delinquían en el norte del departamento, como en Yarumal, Campamento y Valdivia.

Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe. Foto: Colprensa

En medio de esa “política de exterminio”, el 25 de febrero de 1994, dos sicarios asesinaron a Camilo Barrientos, un conductor de bus que cubría la ruta entre los municipios de Yarumal y Campamento, en Antioquia, quien fue “señalado por el grupo criminal, dirigido por Santiago Uribe, como auxiliador de la guerrilla”, según la Corte.

Los magistrados de la Sala de Casación Penal explicaron que Santiago Uribe tuvo responsabilidad en el homicidio de Camilo Barrientos, pues desde su “rol de liderazgo y dirigente de Los Doce Apóstoles” tenía en su poder una “lista negra” para declarar personas enemigas de la organización, por ser “indeseables sociales o colaboradores de la guerrilla”.

Esos perfiles se construyeron a partir de la información de inteligencia que recibía por medio de los brazos rurales y urbanos, pero, además, advirtió la Corte, de miembros de la Policía y el Ejército que colaboraban ilegalmente con la organización criminal.

La Corte recordó que el condenado mayor de la Policía, Juan Carlos Mayor Meneses Quintero, quien no habría hecho nada frente a la muerte de Barrientos, fue el testigo clave en manifestar que observó en varias reuniones a Santiago Uribe Vélez exhibiendo personalmente la “lista negra”, en la que pudo “observar el nombre” del conductor.

Por eso la sentencia expuso que el uniformado omitió sus “deberes funcionales” sobre la víctima, luego de que el “procesado le puso en conocimiento” el plan criminal y hasta la identidad del mando que se iba a encargar de designar a los sicarios.

Para la Corte “existió un claro acuerdo previo o plan común entre los miembros de la organización, con división de funciones, según el papel que cada uno desempeñaba, al punto que, de manera coordinada, Santiago Uribe Vélez dio la orden de asesinar al siguiente en la lista —Camilo Barrientos Durán”.

La sentencia también confirmó que los sicarios de ese crimen fueron convocados por alias Rodrigo, mano derecha de Uribe y un visitante frecuente de la hacienda La Carolina, y contó con el apoyo de la fuerza pública a través del mayor Meses, para que no interviniera en el asunto.

La reacción del expresidente

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aclaró en su cuenta de X que el abogado Jaime Granados fue el encargado de confirmarle la condena contra su hermano menor, por lo que terminó calificando como “devastador” la decisión que tomó la justicia contra uno de los miembros de su familia.

“El Dr. Jaime Granados me comunica que la información periodística le hace saber que la Corte Suprema confirma la condena contra mi hermano Santiago. Tema devastador para mi familia”, indicó el exmandatario.