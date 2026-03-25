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Corte Suprema revisará la condena contra Santiago Uribe por caso de Los 12 Apóstoles

El hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez radicó una impugnación contra el fallo que lo condenó por el caso de Los 12 apóstoles.

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Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 3:04 p. m.
Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe
Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA

La Corte Suprema de Justicia se hará cargo de revisar la impugnación que Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, radicó contra el fallo del Tribunal Superior de Antioquia que lo condenó por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir en el caso conocido como Los 12 Apóstoles.

En noviembre del año pasado, el Tribunal de Antioquia revocó la absolución que en primera instancia favorecía a Santiago Uribe Vélez y lo condenó a más de 28 años de cárcel por la supuesta conformación de un grupo paramilitar en ese departamento.

Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, fue condenado a 28 años por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado

El hermano del expresidente Álvaro Uribe y su defensa terminaron radicando una impugnación contra la decisión de ese Tribunal, que en las últimas horas ordenó remitir ese recurso a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde se conocerá la decisión final de este proceso.

En un documento de cuatro páginas, el Tribunal de Antioquia informó al magistrado que quedará a cargo de este proceso en la Corte que existen dos interpretaciones acerca de la prescripción de los delitos de lesa humanidad.

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“La primera entiende que los términos de prescripción para los delitos de lesa humanidad, luego de la interrupción por razón de la ejecutoria de la resolución de acusación, son los ordinarios previstos en el artículo 86 del Código Penal y, por tanto, ocurrirá el 9 de junio de 2026 para el delito de concierto para delinquir agravado y el 9 de junio de 2027 para el delito de homicidio agravado”, dice el documento.

Ahora, la Secretaría de la Corte Suprema deberá digitalizar dicha impugnación para que el proceso pase a reparto y pueda tener un magistrado de la Sala de Casación Penal para su respectiva revisión.

Los abogados del ganadero, liderados por Jaime Granados, alertan que el proceso validó testimonios desacreditados en juicio y declaraciones falsas.
Jaime Granados es el abogado de Santiago Uribe. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Ese proceso podría modificar la condena de 28 años de prisión en contra de Santiago Uribe Vélez, quien, según el fallo del Tribunal de Antioquia, se habría convertido en líder del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, involucrado en homicidios y hechos de violencia en esa región del país, entre ellos el de Camilo Barrientos, un conductor del municipio de Yarumal.

Por ahora, el hermano de Álvaro Uribe deberá esperar el veredicto final de la Corte Suprema de Justicia, que deberá tomar una decisión frente a este caso que destapó hechos atroces que involucrarían a estructuras paramilitares durante la década de los 90.