En video: menor cabecilla de una banda de traficantes en Cundinamarca cobró venganza matando a la madre de otro menor

Una madre fue la víctima de una vendetta entre traficantes de estupefacientes en Girardot, Cundinamarca. Era la mamá de un menor que se dedicaba al expendio de drogas en ese municipio y una disputa por el control de tráfico la dejó como ejemplo de violencia, como la muestra del poder criminal de una banda rival.

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El asesino llegó a la casa de su rival y preguntó por la madre, como si fuera un domiciliario. Esperó por menos de dos minutos en la entrada y cuando la mujer apareció, sin medir detalles, sacó un arma y disparó de manera repetida; luego huyó del sitio. Todo quedó en videos de seguridad.

“La Policía Nacional, en el departamento de Cundinamarca, golpeó las redes delincuenciales al aprehender al presunto responsable del homicidio de Dora Murillo León, en hechos ocurridos el pasado 14 de enero del presente año en el municipio de Girardot”, dijo la Policía tras la captura del menor.

El coronel Mauricio Arley Herrera, comandante de la Policía en Cundinamarca, aseguró que la investigación permitió establecer que el menor asesino integra una organización criminal que en esa zona del departamento se conoce como Los Macheteros, dedicados a toda clase de delitos, principalmente el tráfico de estupefacientes.

“Uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) establecieron que el adolescente presuntamente integra la banda delincuencial ‘Los Macheteros’, organización dedicada a la comisión de diferentes delitos en este municipio. La víctima recibió varios impactos de arma de fuego mientras se encontraba en su lugar de residencia. Tras cometer el hecho, el presunto agresor emprendió la huida”, señaló el oficial.

Por tratarse de un menor de edad, el procedimiento de judicialización fue distinto, aunque no le resta responsabilidad. Fue sometido a una medida de internamiento preventivo mientras avanza el proceso en su contra y la Fiscalía busca una condena que no puede ser superior a los ocho años de cárcel.

“El joven registra anotaciones judiciales previas por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Una vez presentado ante la autoridad judicial competente, le fue impuesta medida de internamiento preventivo por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego”, advirtió el coronel Herrera.

Menor de edad capturado por asesinar a la mamá de su rival Foto: Suministrada (API)

Durante las audiencias preliminares fueron presentados los elementos de prueba en contra del menor de edad, que incluyen un video con el momento exacto del crimen, luego cuando huye del lugar; todas esas evidencias se expondrán para conseguir la condena en su contra.