Tras un atentado terrorista contra la infraestructura eléctrica del departamento de Tolima, en el municipio de Planadas, la Procuraduría General de la Nación mandó un mensaje de alerta por eventuales problemas en el abastecimiento de energía, al afectar la infraestructura crítica del servicio.

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La Procuraduría requirió a las autoridades del Tolima informar sobre las acciones adoptadas para proteger la infraestructura crítica de transmisión de energía eléctrica y prevenir nuevos hechos que puedan afectar la prestación de este servicio público esencial.

“El requerimiento preventivo del ente de control fue dirigido a la Secretaría de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público del Tolima, al Departamento de Policía Tolima y a la Sexta Brigada del Ejército Nacional, tras conocer una comunicación de Enlaza Grupo Energía Bogotá S.A.S. E.S.P. sobre afectaciones de orden público contra activos estratégicos del sistema de transmisión, con riesgos para la continuidad del servicio, la seguridad de los trabajadores y la infraestructura estatal”, informaron desde el organismo de control disciplinario.

Torres de transmisión eléctrica forman parte de las labores preventivas para reducir fallas y garantizar un suministro estable de energía en la región. Foto: Getty Images

Esa es justamente la alarma preventiva que lanza la Procuraduría, pues se requieren medidas inmediatas para evitar un posible corte en la prestación del servicio de energía.

Entre los hechos reportados a la Procuraduría se encuentra el presunto atentado ocurrido el 8 de mayo de 2026 contra la Torre 185, localizada en Planadas, donde un artefacto explosivo afectó la estructura de los circuitos Alférez–Tesalia 1 y 2, siendo necesaria la intervención de la Fuerza Pública para asegurar el área, mientras el personal de mantenimiento era evacuado hacia Neiva.

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“La Procuraduría solicitó información sobre las medidas de seguridad implementadas, las acciones de coordinación entre autoridades, los consejos de seguridad realizados y las estrategias previstas para evitar nuevos ataques y garantizar la protección de trabajadores y contratistas, así como la continuidad del servicio de energía en el departamento”, informaron desde el ente de control.