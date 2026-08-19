Ya comenzaron modificaciones en el sector de Mayorca que impactarán los desplazamientos entre Envigado, Sabaneta e Itagüí.

La intervención se concentra en la glorieta de la calle 50 Sur con carrera 48.

De acuerdo con la información reportada por las autoridades y medios locales, las modificaciones tendrán una duración estimada de tres meses.

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Quienes circulen en sentido norte-sur y necesiten llegar a la segunda etapa del Centro Comercial Mayorca o dirigirse hacia la glorieta deberán tomar la calle 49 Sur.

Desde allí podrán continuar hacia la avenida El Poblado, donde se instalará un control semafórico, y posteriormente conectar nuevamente con la calle 50 Sur.

Uno de los cambios importantes es que la calle 49 Sur funcionará durante este periodo en un único sentido: desde la avenida Las Vegas hacia la avenida El Poblado. Además, no estará permitido estacionar vehículos en este tramo.

También habrá modificaciones para quienes circulen por la avenida El Poblado en sentido sur-norte.

En este caso, no podrán realizar el giro a la izquierda hacia la calle 50 Sur para dirigirse al sector de Mayorca.

La alternativa será continuar por la avenida El Poblado hasta el retorno ubicado a la altura de la Clínica de la Policía y desde allí retomar el recorrido.

Mayorca es un proyecto desarrollado con participación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los municipios de Envigado y Sabaneta.

La Alcaldía de Medellín anunció oficialmente el inicio de las obras en febrero de 2026. El proyecto contempla una infraestructura destinada a mejorar la conexión vial en este punto estratégico del sur del Valle de Aburrá.

La obra busca facilitar una circulación más continua y reducir los puntos de conflicto que actualmente generan congestión, especialmente en las horas de mayor demanda.

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Ahora, el desafío inmediato está en la movilidad durante la construcción. Los cambios afectan un sector por el que circulan miles de vehículos y conectan zonas de Envigado, Sabaneta e Itagüí.

Por eso, las autoridades recomiendan que los conductores tengan en cuenta las nuevas rutas y programen sus desplazamientos con anticipación, especialmente durante los periodos de mayor flujo vehicular.

La restricción será temporal, pero forma parte de una obra que busca dejar una solución permanente para uno de los corredores con mayor presión vehicular del sur del Valle de Aburrá.