TransMilenio cambia algunas rutas: estas son las nuevas estaciones y recorridos

Los habitantes de Bogotá cuentan desde ahora con nuevas alternativas para movilizarse por la ciudad, luego de la entrada en funcionamiento de la extensión de la troncal Américas sobre la avenida Ciudad de Cali. La nueva infraestructura busca mejorar la conexión de sectores de localidades como Bosa y Kennedy, así como facilitar los desplazamientos de miles de usuarios.

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Con la puesta en marcha de este tramo también comenzaron a operar tres nuevas estaciones de integración: Tibanica - Primavera, Los Laureles e Islandia. A partir de esta modificación, algunos servicios que circulan por el corredor incorporan la letra ‘Z’ en su fácil identificación, con cambios en sus recorridos, paradas y horarios.

Entre las novedades se encuentra el servicio F63 - Z63, una ruta articulada dual eléctrica que conecta el sector de Tibanica - Primavera con Pradera y Plaza Central. El recorrido incluye paradas en Los Laureles, Islandia, los puntos de la avenida Ciudad de Cali con calles 58 Sur y 52A Sur, además de Banderas y Pradera - Plaza Central.

En sentido contrario, el servicio Z63 inicia su recorrido en Pradera - Plaza Central y pasa por Banderas, la avenida Ciudad de Cali, Islandia y Los Laureles, hasta llegar nuevamente a Tibanica - Primavera.

Otra de las modificaciones corresponde a la ruta A61 - Z61, cuyo recorrido fue ampliado para conectar directamente el sector de Polo - FINCOMERCIO con la nueva estación Tibanica - Primavera. La modificación incorpora nuevas paradas como Distrito Grafiti, CDS - Carrera 32, Ricaurte, De la Sabana y Temporal Avenida 39, mientras que el servicio deja de detenerse en Portal Américas, Banderas y Biblioteca Tintal.

El A61 funcionará de lunes a viernes entre las 4:30 de la mañana y las 10:00 de la mañana, mientras que los sábados operará hasta el mediodía. Por su parte, el Z61 prestará servicio de lunes a viernes entre las 3:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, y los sábados desde el mediodía hasta las 7:00 de la noche.

También fue modificado el servicio C19 - F19, que ahora extiende su recorrido hasta el Portal Américas. La ruta incorporó nuevas paradas en Portal Américas, Biblioteca Tintal y Temporal Calle 57. El C19, en dirección al Portal Suba, funcionará de lunes a viernes de 4:30 de la mañana a 10:00 de la noche y los sábados de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche. El F19, hacia Portal Américas, operará de lunes a sábado entre las 4:30 de la mañana y las 10:00 de la noche.

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Estas modificaciones hacen parte del proceso de modernización del transporte público de Bogotá, que también contempla la incorporación progresiva de buses articulados eléctricos de tipología dual, cuya llegada permitirá ampliar la oferta de vehículos con tecnologías más modernas en diferentes corredores de la ciudad.

La entrada en funcionamiento de esta infraestructura representa una nueva alternativa de conexión para los habitantes del suroccidente capitalino, mientras avanzan los proyectos destinados a ampliar la cobertura y capacidad del sistema de transporte público.