Migración Colombia hizo efectiva la deportación del ciudadano ruso Sergei Vagin, quien, de acuerdo con información entregada por la entidad, permanecía de manera irregular en el territorio colombiano desde 2017.

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La medida fue confirmada por la autoridad migratoria a través de sus redes sociales, donde señaló que el procedimiento se realizó siguiendo las instrucciones del presidente de la República.

Según Migración Colombia, la permanencia de Vagin en el país representaba una afectación para la seguridad y la soberanía nacional.

Siguiendo las instrucciones del presidente @ABDELAESPRIELLA @MigracionCol ya hizo efectiva la deportación del ciudadano ruso Sergei Vagin, en permanencia irregular en el país desde 2017, y quien estaba afectando la seguridad y la soberanía. https://t.co/iV7o6FdBzB — Migración Colombia (@MigracionCol) October 4, 2026

“Siguiendo las instrucciones del presidente, Migración Colombia ya hizo efectiva la deportación del ciudadano ruso Sergei Vagin, en permanencia irregular en el país desde 2017, y quien estaba afectando la seguridad y la soberanía”, señaló la entidad en sus canales oficiales.

La deportación se produce en el marco de las facultades de las autoridades colombianas para adoptar medidas frente a ciudadanos extranjeros que incumplan las normas migratorias o cuya permanencia sea considerada incompatible con la seguridad nacional.

El caso de Vagin había generado atención debido al tiempo que, según Migración Colombia, llevaba en territorio nacional en condición irregular.

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La entidad indicó que la decisión de deportarlo responde a consideraciones relacionadas no solamente con su situación migratoria, sino con la protección de la seguridad y la soberanía del país.

Policía Nacional y la DIPOL capturaron al ciudadano ruso Sergei Vagin. Foto: @ABDELAESPRIELLA

Con la ejecución de la medida, las autoridades buscan hacer cumplir las disposiciones migratorias y reforzar los controles sobre la permanencia de ciudadanos extranjeros en Colombia.

La actuación también pone nuevamente sobre la mesa el papel de Migración Colombia en la identificación y tratamiento de casos considerados de especial relevancia para la seguridad nacional.