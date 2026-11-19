La acelerada renovación de la infraestructura vial en el norte de Bogotá ha puesto sobre la mesa un desafío central para el urbanismo capitalino: garantizar que el crecimiento residencial avance de la mano con el espacio público, la conectividad multimodal y los servicios cotidianos.

Habilitan la avenida Laureano Gómez, entre calles 170 y 183, para mejorar la movilidad en el norte de Bogotá

Autopista Norte y Calle 170 en Bogotá tienen 14,2 kilómetros de nuevo alumbrado público led

Uno de los hitos que marcó esta transformación fue la habilitación completa, el pasado 4 de junio de 2026, de la avenida Laureano Gómez (carrera Novena) entre las calles 170 y 193, una obra distrital que incorporó 2,3 kilómetros de calzada, una ciclorruta de igual extensión, más de 23.000 metros cuadrados de espacio público y 387 árboles para conectar eficientemente el sector con la carrera Séptima, la autopista Norte y la avenida Boyacá.

Serraclara: planificación residencial más allá del edificio

En este escenario de consolidación urbana surge Serraclara, un proyecto de Construcciones Planificadas ubicado estratégicamente en la calle 170 con carrera 12. El desarrollo contempla 640 apartamentos distribuidos en cuatro torres —con tipologías que van desde apartaestudios hasta unidades de tres habitaciones— complementados con siete locales comerciales destinados a atender la demanda de servicios de proximidad de los nuevos residentes.

Vivienda, movilidad y espacio público: así se integra el proyecto Serraclara a la renovación vial de la calle 170. Foto: IDU - A.P.I.

Más allá de la oferta habitacional, la iniciativa incorpora criterios de construcción sostenible diseñados bajo los lineamientos de la certificación internacional EDGE. Entre las medidas previstas destacan la optimización en el consumo de agua, el máximo aprovechamiento de la iluminación natural y sistemas especializados para la gestión de aguas lluvias.

“El desarrollo de vivienda debe entenderse como parte de una transformación urbana más amplia. La conexión con las vías principales es importante, pero también lo son la accesibilidad peatonal, el espacio público, los servicios y la manera en que cada proyecto se integra con las dinámicas del sector”, afirmó Javier Rangel, gerente general de Construcciones Planificadas.

El reto de articular la vivienda con la dinámica de ciudad

La evolución del norte bogotano evidencia que el éxito de los nuevos polos habitacionales depende de una coordinación integral entre la capacidad vial, los recorridos seguros para peatones y ciclistas, el drenaje urbano y el acceso inmediato al comercio y al transporte.

De este modo, el debate sobre la expansión inmobiliaria en el eje de la calle 170 trasciende las características internas de cada edificación para enfocarse en la creación de entornos urbanos completos y funcionales para la vida diaria.