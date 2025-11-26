Habilitan la avenida Laureano Gómez, entre calles 170 y 183, para mejorar la movilidad en el norte de Bogotá

Desde este martes 25 de noviembre, quedó habilitado el costado oriental de la carrera novena o avenida Laureano Gómez, entre las calles 170 y 183, que mejorará la movilidad en el norte de Bogotá.

“Después de más de cinco años de retrasos, la avenida Laureano Gómez por fin empieza a entrar en servicio para más de un millón de habitantes del norte de Bogotá”, afirmó el alcalde Carlos Fernando Galán.

La puesta en servicio de esta vía contribuye a descongestionar la salida norte de la ciudad y beneficiará a más de un millón de habitantes de Usaquén y su población flotante.

Este tramo contempla 1,3 kilómetros de vía entre las calles 170 y 183, con tres carriles de circulación en sentido sur-norte por el costado oriental y más de 5.452 metros cuadrados de nuevo espacio público.

Esta obra cuenta a la fecha con un alcance de 91,40 % de ejecución, luego de que en enero de 2024 fuera recibida por la administración de Galán con un avance del 65 %.

“En diciembre abriremos nuevos segmentos y la obra completa estará lista en el primer trimestre de 2026. Bogotá se sigue transformando y saldando sus deudas históricas”, detalló el mandatario.

Los barrios beneficiados de manera directa son San Antonio I y II, Tibabita I y II, Villa de Aranjuez, Bello Horizonte, Lijacá, Verbenal, Buenavista, Libertad, entre otros, en los que las comunidades, durante casi cinco años, esperaron la apertura parcial de esta vía.

“Hoy la gente que viene desde el sur por la avenida carrera novena tiene que bajar a la Autopista Norte para entrar a los barrios o tomar la calle 183; ahora pueden seguir derecho por la avenida Laureano Gómez y conectar con la séptima al oriente, y hacia el occidente, al bajar por la calle 183, se pueden conectar con la AutoNorte y pueden ir hasta la avenida Boyacá. Esta obra nos va a ayudar a reducir los trancones y descongestionar la AutoNorte, la avenida Boyacá y la carrera séptima”, explicó Orlando Molano, director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU).

El tramo oriental de la vía, entre las calles 183 y 188 bis, está previsto para entrar en operación en diciembre de este año. En esta zona continúan las labores relacionadas con los empates de redes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y los trabajos finales en espacio público.

De manera paralela, en el costado occidental, entre las calles 170 y 193, avanzan otros frentes de obra dedicados a la instalación de la red matriz de agua potable y a intervenciones en la vía. La finalización total del proyecto y su entrega están programadas para el primer semestre de 2026.