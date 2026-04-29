Cayeron en Bogotá peligrosos extorsionistas: uno de estos había sido contratado por un hombre para que intimidara a su mamá

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó este miércoles 29 de abril que fueron capturados en Bogotá tres presuntos extorsionistas, quienes solicitaban a sus víctimas dinero a cambio de no atentar contra su vida e integridad.

El coronel Luis Atuesta, comandante operativo de Control y Reacción de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó que los presuntos delincuentes tenían azotados a pequeños comerciantes a quienes intimidaban, amenazándolos no solo a ellos, sino a sus familiares.

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Entre los delincuentes capturados, uno que había sido contratado por un hombre para que intimidara a su propia mamá.

“En un primer resultado en la localidad de Los Mártires, una comerciante de una empresa farmacéutica estaba siendo extorsionada por un hombre que se hacía pasar como integrante de un falso grupo delincuencial, ‘Unidad Valle del Cauca’. Al parecer, habría sido contratado por su propio hijo. Mediante llamadas y mensajes amenazantes, intentaba hacerle creer que mantenía una deuda de 35 millones de pesos. En caso de no pagar, atentaría contra la vida e integridad de la víctima y su familia, manifestándole que serían torturados y desmembrados", se indicó desde la Policía.

¡Golpe a la extorsión!



Capturadas 3️⃣ personas que afectaban la tranquilidad de los ciudadanos con mensajes amenazantes y ejerciendo violencia para exigir dinero



🔎Entre los capturados, un hombre que fue contratado por el hijo de una comerciante para que extorsionara a su madre. pic.twitter.com/ntKn8Kniaj — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 29, 2026

Otro de los capturados fue un sujeto conocido con el alias ‘Yuco’ o el ‘Gemelo’, quien fue sorprendido en flagrancia en la localidad de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, ese individuo exigía una cuota de 200 mil pesos a un cuidador de carros de un parqueadero de la zona y, en caso de negarse al pago de estas exigencias económicas, era objeto de agresiones físicas por parte de este sujeto.

“El capturado contaba con antecedentes por tentativa de homicidio y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, agregó la Policía sobre alias ‘Yuco’ o el ‘Gemelo’.

Otro de los capturados es un individuo que le pedía a una de sus víctimas $500.000 a cambio de no atentar contra su integridad. Sin embargo, ante la negativa de esta, la fachada de su vivienda fue atacada, causando daños materiales y sembrando temor e intimidación.

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Los presuntos delincuentes fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de extorsión y un juez de la República le dictó medida de aseguramiento a uno de estos capturados.

“En lo corrido del año 2026, gracias a los diferentes despliegues operativos atendiendo la denuncia de ciudadanos víctimas de extorsión, se logró la captura de 52 personas por este delito”, concluyeron.