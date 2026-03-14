La historia de la “falsa denuncia” contra el diputado Luis Alfonso Álvarez, a quien su esposa señaló por supuesta violencia intrafamiliar: “Fue una extorsión”

Luis Alfonso Álvarez, diputado de Sucre por el Centro Democrático, es uno de los cientos de servidores públicos en Colombia que ha tenido que enfrentar una denuncia por violencia intrafamiliar. A finales de 2024, Welkin Negrete Pinedo, su expareja y con quien criaba a su hijo, decidió exponer ante el país una denuncia que lo señalaba de golpearla y maltratarla psicológicamente.

Sin embargo, el pasado 28 de enero, la Fiscalía General de la Nación archivó la investigación contra el diputado por inexistencia del hecho, tras una exhaustiva indagación frente a múltiples supuestos actos de violencia cometidos contra Negrete.

Igualmente, la Procuraduría General de la Nación, que abrió indagación por violencia intrafamiliar, amenazas, hurto de vehículos y porte ilegal de armas, entre otros señalamientos, archivó el proceso el pasado 9 de abril de 2025.

Luis Alfonso Álvarez, diputado de Sucre por el Centro Democrático. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

SEMANA habló con el diputado, quien aseguró que la denuncia de su expareja se basa en un intento por extorsionarlo y detalló que todo se dio a raíz de su intención de separarse de ella.

“Era una extorsión”, manifestó el diputado, quien rompe el silencio luego de casi dos años, después de haber sido absuelto.

Todo comenzó en 2022, cuando acordaron formar un hogar con Negrete. Decidieron vivir juntos, ambos con hijos de anteriores relaciones: ella con su hija y el diputado con su hijo. Según Álvarez, cuidaron de los dos por igual, él asumiendo la totalidad de los gastos de la casa.

Sin embargo, actitudes por parte de Negrete con su hijo generaron diferencias en la pareja: “Consulté a un psicólogo. Dijo que el niño viene presentando problemas porque viene recibiendo maltratos de mi compañera”.

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Las diferencias en el hogar continuaron, por lo que Álvarez tomó la decisión de separarse de Negrete. Según el diputado, a raíz de la intención de acabar con su relación, comenzaron los señalamientos en su contra por violencia intrafamiliar.

La primera denuncia tiene fecha del 8 de diciembre de 2022, en la que lo acusa de echarla de la casa, insultarla y golpearla borracho, dejándole hematomas. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación no encontró pruebas que evidenciaran que el diputado actuó de esa forma.

La Fiscalía y la Procuraduría archivaron las investigaciones contra Luis Alfonso Álvarez, por lo que él denunció a su expareja. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA APIv

“No existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito. (...) No hay certeza del procedimiento a seguir, pues se desconoce qué lesiones sufrió la víctima, sus posibles secuelas y si ellas son concordantes con la situación fáctica que dio origen a la presente indagación”, se lee en la orden de archivo, que conoció SEMANA.

La versión de la noche del 8 de diciembre del diputado dista de la contada por su expareja. Incluso argumentó que ella era quien se encontraba alcoholizada.

“Me iba a la casa de mi mamá con mi hijo. Salí al carro con mi conductor por la puerta principal. Salió mi excompañera, que se estaba tomando unos vinos desde temprano, y me dediqué a atender a los vecinos. Me dijo que no iba a salir y se formó una discusión”, contó Álvarez en SEMANA.

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Según el diputado, terminó discutiendo con el hermano de Negrete: “Fue una discusión entre hombres. Ella se fue de la casa”.

Pero luego, el 16 de enero de 2024, Negrete interpuso una nueva denuncia contra el diputado por hechos ocurridos desde diciembre de 2022. En principio, la Fiscalía ejecutó la ruta de prevención de riesgo, brindándole garantías de protección.

De acuerdo con el ente acusador, se hizo un análisis riguroso de los hechos, buscando evidencias fotográficas y en video, valoraciones de Medicina Legal y declaraciones de testigos directos, así como antecedentes de parte del presunto agresor por hechos similares.

En total, Negrete cita agresiones en diciembre de 2022, octubre de 2023 y enero y julio de 2024. En la última, según lo dicho por la expareja del diputado, hubo manipulación de armas frente a su hija.

Welkin Negrete, expareja del diputado, lo denunció en dos ocasiones, pero las acusaciones fueron desestimadas por las autoridades. Foto: FACEBOOK WELKIN NEGRETE

Respecto al primer caso, que tiene que ver con la primera denuncia archivada, la Fiscalía recalcó que no existe un nexo causal entre una epicrisis presentada, con fecha del 10 de diciembre de 2022, y las lesiones reportadas a causa del supuesto ataque de Álvarez.

La evidencia presentada por Negrete, según la fiscal titular, “no permite al funcionario fiscal impulsar la acción penal”.

Además, los investigadores encontraron inconsistencias entre lo dicho por Negrete en 2022 y la nueva denuncia: “Obsérvese cómo la declaración de 2024 no mantiene ni reitera la precisión sobre los golpes, insultos ni lesiones descritas originalmente”.

Y concluyen: “El material probatorio indica que no hay evidencia de agresiones físicas o psicológicas provenientes del señor Luis Alfonso Álvarez Padilla; existen contradicciones por parte de la denunciante que disminuyen la credibilidad de su relato”.

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En cuanto a las agresiones de 2023, a través de redes sociales, los investigadores lograron establecer que el relato no coincide con el itinerario social de la pareja, que se observó en publicaciones.

“En dichas imágenes se aprecia trato afectuoso y cercano, ambiente de normalidad emocional y convivencia, participación conjunta en eventos y espacios recreativos, expresiones públicas propias de una relación estable”, se lee en el documento.

De hecho, el 19 de marzo de 2024, tras presentar la última denuncia, Negrete pidió no continuar la investigación, “señalando que el procesado no se ha vuelto a meter con ella y que ya se encuentran separados”.

Sin embargo, ella luego reportó la manipulación de armas frente a la menor y supuestas amenazas de muerte, que no pudieron ser corroboradas por testigos. Las autoridades determinaron que quien llamó a la Policía fue Negrete, así como quien entregó la pistola, que era de fogueo.

“La reconstrucción de los hechos a partir de la secuencia descrita por ambos testigos presenciales nos muestra que el arma traumática no se encontraba en poder del investigado al momento de la incautación. Por el contrario, quien la porta posteriormente es la propia denunciante”, detalló la Fiscalía.

Luis Alfonso Álvarez. Foto: Suministrada a Semana API

De esa forma, se desestimaron todas las denuncias contra Álvarez, declarando la inexistencia del hecho tras una minuciosa investigación de varios meses. Igualmente, la Procuraduría archivó la investigación disciplinaria por las mismas acusaciones.

En 2024, Álvarez tomó la decisión de denunciar a Negrete por los presuntos delitos de calumnia, injuria, falsa denuncia y fraude procesal.

“Es importante manifestar que los hechos que la señora Negrete le atribuye al diputado carecen de fundamento. Esto se dice porque están alejados de la verdad y son maniobras engañosas que utiliza esta señora para afectar la imagen, el buen nombre, la honra e incluso poner en tela de juicio su rol como diputado”, señaló la denuncia que interpuso Álvarez.

De acuerdo con el diputado de Sucre, ahora se dedica a limpiar su nombre y a crear conciencia frente a los casos de presunta violencia de género o intrafamiliar contra hombres, especialmente servidores públicos, que deben ser protegidos bajo la presunción de inocencia.

SEMANA intentó comunicarse con Welkin Negrete por las decisiones de la Fiscalía ante sus denuncias y las acciones legales en su contra, pero a la hora de cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.