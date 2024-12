Lo que era una noche para compartir en familia, amigos y vecinos en la nueva casa que habían adquirido en el barrio Los Alpes, en Sincelejo, Sucre, el 7 de diciembre de 2022, en la celebración del Día de las Velitas, habría terminado en una pesadilla, según una denuncia que interpuso Welkin Negrete Pinedo en contra de Luis Alfonso Álvarez Padilla, diputado de Sucre por el Centro Democrático.

Ambos se conocieron a finales de 2021, pero fue hasta junio de 2022 que decidieron iniciar una relación, se casaron y se fueron a vivir juntos. De acuerdo con el relato de la mujer a SEMANA, ese día de diciembre el diputado la habría agredido físicamente.

“Estábamos compartiendo con mi familia y los nuevos vecinos. Cuando él tomaba se ponía agresivo y violento. Ese día empezó a tomar desde las tres de la tarde. En la noche, en medio de la reunión, uno de mis vecinos me brindó una copa de vino y, de un momento a otro, Luis Alfonso se transformó y se fue para la sala. Cuando ingresé a la casa para hablar con él, mi mamá me dijo que la insultó, yo me ofusqué, le reclamé y este hombre se me vino, me tiró hacia el garaje y me cogió a golpes en el suelo. Me golpeó fuertemente en las piernas, en los brazos y en el seno”, afirmó Welkin.

La mujer agregó que fue su pequeña hija quien se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. “Mi hija salió corriendo a avisarle a mi hermano. Él, junto con dos vecinos, lograron quitármelo de encima. Mi hermano me metió en el carro con mi hija, mi mamá y nos trasladamos al departamento de Córdoba, que es donde viven mis papás, y posteriormente me llevaron a un centro de salud”, relató Negrete.

De acuerdo con el informe médico que Welkin le compartió a SEMANA, le dieron cinco días de incapacidad. La mujer, abogada de profesión, instauró una denuncia ante la Fiscalía en contra del político, quien, según ella, siguió buscándola después de la supuesta agresión. “Me dijo que iba a buscar ayuda psicológica, y no puedo mentir, realmente él comenzó a asistir a terapias, yo lo acompañaba a los tratamientos y él empezó a tener un cambio. Yo volví a la casa, pero siempre le dejé claro que lo había denunciado ante la Fiscalía y que el proceso iba a continuar”, sostuvo Welkin.

Meses después, y en medio de la convivencia, en octubre de 2023, según Welkin, se habría presentado una nueva agresión física. “Él se quedó sin dinero, y llegó a la casa a querer sacar de mi caja fuerte las escrituras de la propiedad. Me le enfrenté, le dije que con mi casa no se iba a meter, que si quería vendiera los carros, pero la casa no. Él se me vino, me agredió, me dio un golpe entre medio del cuello y la clavícula, y me pegó en el seno.

La denunciante entregó a la Fiscalía fotos y videos de las supuestas agresiones de las que habría sido víctima.

Se volvió completamente loco, a tal punto que me tocó llamar a la directora del partido en la región y fue ella quien llegó a la casa a curarme las heridas”, enfatizó Welkin.

La mujer indicó que, tras esta segunda supuesta agresión, fue a las autoridades a poner en conocimiento lo que había pasado e hizo una ampliación de la denuncia inicial por violencia intrafamiliar.

¿Armas?

Welkin aseguró a SEMANA que logró obtener el divorcio en marzo de este año; no obstante, siguió viviendo en la misma casa con Luis Alfonso hasta el 18 de julio de 2024, cuando, según lo narra ella, el diputado llegó a la casa con otra persona y tenían en su poder varias “armas de fuego”. “Bajé y me puse a pelear con Luis Alfonso, él tomó un arma y me dijo: ‘Te vas a hacer matar aquí mismo’, por lo que mi hija, angustiada, salió a gritarles a los vecinos que me iban a matar”, dijo Welkin.

Los vecinos llamaron a la Policía y le hallaron al diputado un arma traumática calibre 9 milímetros. Ese mismo 18 de julio, Welkin asegura que abandonó la casa en compañía de su hija.

La mujer asegura que el diputado la agredió físicamente en dos ocasiones, por lo que pide celeridad en las investigaciones. El político niega los señalamientos.

En su diálogo con SEMANA, la mujer lanzó un fuerte señalamiento en contra del político: “El diputado Luis Alfonso me quiere matar, me va a matar, él me lo ha dejado claro, y si las autoridades no hacen nada, él va a lograr su cometido”.

El más reciente episodio ocurrió el pasado primero de octubre, en el Centro Comercial Guacarí, en Sincelejo, cuando un hombre, dice Welkin, se llevó su camioneta. Según el relato de la mujer, en medio de la contienda electoral, ella accedió a vender su carro para dar liquidez a la campaña política, pero el compromiso era que Luis Alfonso tenía que devolvérsela.

Es así como en el largo proceso de separación, según narra la abogada, el diputado de Sucre le dio a Welkin una camioneta que era de la esposa de su tío, y esa camioneta, de acuerdo con ella, es la que ahora supuestamente Luis Alfonso le quiere quitar.

Cuando ocurrió este episodio en Guacarí, Welkin publicó un video en sus redes sociales, el cual se viralizó rápidamente, y en el clip denunció a Luis Alfonso de querer hacerle daño.

Habla el diputado

SEMANA buscó al diputado Álvarez, quien negó enfáticamente las acusaciones en su contra y, por el contrario, señaló a Welkin de estar mintiendo. “Efectivamente, ella me presentó una denuncia por violencia intrafamiliar ante la Fiscalía, pero no ha mostrado ni una sola prueba de lo que está diciendo. Nosotros sí podemos mostrar con pruebas de que ella me venía amenazando, como no le funciona el tema, ahora me está haciendo un escándalo mediático”, afirmó el político.

En diálogo con SEMANA, el abogado defensor de Álvarez, Inocencio Meléndez, reiteró la postura de su defendido e indicó que la Fiscalía ha cerrado los procesos en contra del diputado por falta de pruebas. “Ella ha presentado cuatro denuncias penales de violencia intrafamiliar, pero de esos cuatro procesos han retirado tres porque los hechos denunciados son inexistentes para la Fiscalía.

El último lo radicó este mes, pero no tiene pruebas”, señaló Meléndez, quien reveló que demandaron a Welkin por injuria, calumnia y falsa denuncia. Frente a los hechos puntuales de agresión que la mujer denuncia que ocurrieron en diciembre de 2022, el diputado sostuvo: “El hermano de ella maltrató verbalmente a mi hijo, por lo que tuve una discusión con él y ya, hasta ahí llegó el tema. El resto son mentiras, ella no le ha mostrado una sola prueba a la Fiscalía. Incluso la casa donde vivíamos la compré yo, ella no tiene cómo demostrar lo contrario”.

En cuanto al episodio de las supuestas armas de fuego que estaba manipulando en su casa, el diputado Álvarez asegura que se trataba de un arma traumática de la cual Welkin siempre supo de su existencia. “Ella siempre ha tenido conocimiento que había un arma traumática, pero está dañada, incluso así lo dice el informe de la Policía. Nosotros tenemos los videos y la declaración del muchacho que estaba conmigo ese día y en la que se desvirtúa todo lo que ella está diciendo”, precisó Álvarez.

“El arma traumática no representa peligro en ninguna naturaleza, él nunca la usó, y como ella es abogada, buscó la forma de hacerle un montaje como si él estuviera manipulando armas”, indicó el abogado Meléndez.

Finalmente, en relación con lo acontecido en el Centro Comercial Guacarí, donde Welkin afirma que el diputado mandó a quitarle la camioneta, Álvarez asegura que esa camioneta siempre estuvo a nombre de la esposa de su tío.

Homicidio culposo

En medio de toda esta denuncia, SEMANA conoció que hay un fallo del Juzgado Penal de Lorica, Córdoba, por homicidio culposo en contra de Welkin por un accidente de tránsito en el que falleció Miguelina del Carmen Llorente y terminó lesionada la niña Mariángel Castro, quien quedó cuadripléjica.

“La procesaron por el delito de homicidio culposo y pretendió hacerle fraude a la justicia diciendo que era un tío el que iba manejando, pero no pudieron demostrar eso. Nunca quiso responder por este hecho”, explicó el abogado Meléndez.

Welkin se defendió: “Eso fue un accidente que tuve hace 12 años. A mí se me atravesó en la vía un señor de 74 años y desafortunadamente la señora que venía en la parte de atrás de la moto murió, pero el fallo salió a favor mío, ya que por las investigaciones del croquis de la Policía de Carreteras se observó que el señor fue quien tuvo la culpa porque hizo un giro inesperado”.