Testigo sordo ayudó a esclarecer terrible feminicidio en Montería: hombres fueron condenados a más de 22 años de cárcel

Un hombre con discapacidad auditiva y de habla fue clave para esclarecer el feminicidio de Nataly Salas, quien fue brutalmente golpeada y accedida por varios sujetos en el año 2016.

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Los agresores fueron identificados como Enio José Peñata Herrera y Ángel David Sánchez Tordecilla, que ahora deberán pagar más de 22 años de cárcel y se espera que en las próximas horas sean capturados por determinación de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue llevada por varios hombres a una zona despejada en Montería, en el departamento de Córdoba. Allí, Nataly fue accedida carnalmente, la estrangularon y con una placa de concreto le desfiguraron el rostro.

Todas estas heridas le produjeron la muerte a la mujer y las investigaciones comenzaron. En medio del proceso, una persona con discapacidad auditiva y de habla, y quien fue el que le dio aviso a las autoridades de lo ocurrido, les expresó a los investigadores todo lo que había pasado.

Nataly Salas. Foto: Caracol Radio

Esto permitió que Peñata Herrera y Sánchez Tordecilla fueran imputados y comenzara el proceso en su contra, lo que terminó en una dura condena. Sin embargo, la defensa de los sujetos apeló la decisión del juez y el Tribunal Superior de Córdoba absolvió a los señalados agresores.

Ante esto, la Fiscalía General de la Nación acudió a la Corte Suprema y presentó un recurso de casación en el que cuestionó que el Tribunal le restara credibilidad al testigo por las limitaciones auditivas y del habla.

Tras analizar el caso, el alto tribunal señaló que hubo suficientes evidencias a lo largo del juicio para concluir que los hoy condenados, junto a otros hombres, cometieron el violento crimen.

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“Instituyeron una relación de sujeción con la víctima; la sometieron a una sucesión de conductas enfiladas a satisfacer sus pulsiones libidinosas y, luego de ello, le causaron muerte mediante el estrangulamiento y el aplastamiento de su rostro”, indicó.

Asimismo, precisó que si bien la condición del testigo dificultó el testimonio, este no era un motivo suficiente para restarle credibilidad. Además, que todo el relato coincidió con los hallazgos médicos legales relacionados con el caso.

“Pese a las limitaciones auditivas y del habla del testigo, las pruebas practicadas no dan cuenta que F. J. padezca de alguna condición que mengüe su capacidad de visión”, apuntó.

La joven fue asesinada en el 2016. Foto: Caracol Radio

Sumado a este testimonio, también precisó que la responsabilidad de los sujetos en el feminicidio quedó en evidencia gracias a otras pruebas, como videos o llamadas telefónicas.

Por todo esto, condenó a Peñata Herrera y Sánchez Tordecilla a más de 22 años de prisión. Ahora, deberán ser capturados en las próximas horas para que paguen el tiempo de cárcel por ser culpables como coautores de los delitos de feminicidio y acceso carnal violento agravado.