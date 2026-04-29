¿Cuándo se abrirá la vía Mosquera-La Mesa? Gobernador de Cundinamarca da fecha clave

Las fuertes lluvias que han arribado a Colombia han generado afectaciones de gran magnitud en distintos puntos, entre ellos la vía Mosquera–La Mesa, donde se presentaron cerca de 10 derrumbes que obstruyeron partes importantes del corredor.

Gobernador Jorge Emilio Rey se pronuncia sobre reapertura de la vía Mosquera-La Mesa

Uno de los puntos más críticos es el sector conocido como Curubital, donde se han venido adelantando labores que permitan abrir el paso lo más pronto posible.

Las autoridades mantienen un PMU por la emergencia en el departamento. Foto: Gobernación de Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el día de ayer, 28 de abril, a través de su red social X, afirmó que: “Durante toda la noche trabajamos en la remoción de lodo en el sector de Curubital, en la vía que conduce de Bogotá a La Mesa”.

Además, señaló que “más de 430 m³ fueron retirados por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), con el apoyo de retroexcavadoras, volquetas y minicargadores”. Pese a eso, indicaba que todavía hacía falta remover una parte importante de material: “Aún restan cerca de 500 m³ por remover, además de otros derrumbes menores a lo largo del corredor”.

En la mañana de hoy, 29 de abril, el gobernador indicó que “estamos ya casi con el 80% del corredor; estamos en este momento adelantando trabajos de limpieza de alcantarillas (...) porque el lodo se ha secado, lo que genera contención en la corriente de estas aguas que transitan por estas infraestructuras, y necesitamos tener limpieza absoluta en caso de que vuelva a caer lodo, para que el lodo transite aguas abajo y no se quede estancado en la carretera”.

¿Cuándo se haría la apertura del corredor Mosquera-La Mesa?

Rey, en sus declaraciones, indicó que “vamos a dar una apertura segura en horas de la tarde; esperamos habilitar, por lo menos, un carril y que la operación Éxodo, que arranca mañana jueves en la tarde, no tenga ningún contratiempo por esta vía tradicional del turismo de Cundinamarca”.

Jorge Emilio Rey, confirmó la apertura de la vía Mosquera-La Mesa. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Con estas declaraciones cesa la incertidumbre en cuanto a la apertura de este importante corredor vial, clave para la economía de todo el departamento de Cundinamarca.

De igual modo, se recomienda siempre estar informado por medio de canales oficiales; así los viajeros que frecuenten estas carreteras pueden estar al tanto de alertas que emitan las autoridades competentes.

Cierre total en la vía Bogotá–La Mesa este 28 de abril: estos son los puntos críticos y rutas alternas

A la hora de viajar también es importante revisar los pronósticos del clima, pues cuando llueve aumenta la probabilidad de que haya derrumbes y el índice de accidentalidad también crece considerablemente.