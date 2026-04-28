Gobernador Jorge Emilio Rey se pronuncia sobre reapertura de la vía Mosquera-La Mesa

Cundinamarca ha estado bajo alerta a raíz de las fuertes lluvias que se han presentado en el departamento, las cuales han ocasionado el cierre de la vía Mosquera–La Mesa debido a la gran cantidad de tierra que ha caído y ha obstruido este importante corredor vial.

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Varios vehículos resultaron afectados y, según información difundida por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, una persona tuvo que ser trasladada al Hospital de La Mesa.

Aunque hay varios puntos afectados en esta vía —10 en total—, hay dos que son considerados los más críticos; uno de ellos se encuentra en el sector conocido como Curubital.

Continúan las labores de remoción de material en la vía Mosquera-La Mesa. Foto: Red social X: @JorgeEmilioRey API

De acuerdo con lo mencionado por el gobernador a través de su cuenta de X, durante toda la noche se realizaron labores para avanzar en el objetivo de reabrir la vía.“Durante toda la noche trabajamos en la remoción de lodo en el sector de Curubital, en la vía que conduce de Bogotá a La Mesa”, afirmó el funcionario.

Del mismo modo, resaltó que se ha retirado una cantidad importante de material que se encontraba sobre la vía, gracias al trabajo del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU).“Más de 430 m³ fueron retirados por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), con el apoyo de retroexcavadoras, volquetas y minicargadores”, precisó.

Aunque las labores han sido extensas con el fin de restablecer lo antes posible el corredor, el gobernador afirma que aún falta remover aproximadamente 500 m³ de material: “Aún restan cerca de 500 m³ por remover, además de otros derrumbes menores a lo largo del corredor”.

Rey indicó que las labores continuarán con el fin de poder dar apertura a la vía: “Trabajamos con intensidad durante el día para restablecer las condiciones de movilidad lo antes posible”, escribió.

Aunque los trabajos no han parado, no se tiene certeza de cuándo se realizará la apertura, pues esta también depende de factores como el clima, que pueden agravar la situación.

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Es importante mantenerse informado a través de los canales oficiales y acatar las alertas que puedan ser emitidas en medio de condiciones climáticas que aumentan la probabilidad de deslizamientos.

Durante toda la noche trabajamos en la remoción de lodo en el sector de Curubital, en la vía que conduce de Bogotá a La Mesa. Más de 430 m³ fueron retirados por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (@ICCUGOB) con el apoyo de retroexcavadoras, volquetas y… pic.twitter.com/9A8Ndc5WLF — Jorge Emilio Rey Ángel (@JorgeEmilioRey) April 28, 2026

De igual modo, se recomienda a las personas que deban desplazarse hacia las zonas implicadas en este cierre tomar rutas alternas que les permitan llegar a sus destinos.

Revisar los pronósticos meteorológicos es de suma importancia para tomar las medidas de precaución necesarias en medio de una temporada marcada por la variabilidad en las condiciones climáticas.