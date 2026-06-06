“Cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable”: FLIP expresó su rechazo tras el asesinato de Cristian Herrera

Este sábado 6 de junio de 2026 se conoció el asesinato del periodista Cristian Herrera, reportero que desempeñaba su labor principalmente en el departamento de Norte de Santander, colaborando con diferentes medios de comunicación en Bucaramanga y Cúcuta.

Asesinaron en Cúcuta al reconocido periodista Cristian Herrera. El comunicador tenía varias amenazas

Tras los hechos, diversas entidades han expresado su rechazo por lo ocurrido en las últimas horas; una de ellas fue la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que destacó el trabajo que desarrolló Herrera en el periodismo colombiano.

Asimismo, la entidad rechazó los actos de violencia que se viven en el país, donde se siguen presentando casos de asesinatos de periodistas en Colombia.

“Hoy el periodismo colombiano nuevamente está de luto. Nos duele profundamente el asesinato de Cristian Herrera en Cúcuta. Cada periodista silenciado por la violencia es una pérdida irreparable para sus seres queridos, para el periodismo y para la democracia“, menciona la FLIP en sus redes sociales.

La Fundación para la Libertad de Prensa añadió que Cristian estaba realizando junto con la entidad una investigación, en la que denunció casos recientes de corrupción y problemas de orden público que ocurrían en la ciudad de Cúcuta.

La entidad está al tanto de lo que esclarecen las autoridades y seguirá haciendo seguimiento a la situación para identificar a los responsables del hecho.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo ya se ha pronunciado sobre los hechos, compartiendo también sus condolencias a la familia de Cristian Herrera y rechazando lo ocurrido. Además, señaló que este caso se suma al reciente asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda.

¿Cómo ocurrió el asesinato de Cristian Herrera?

Según la información de las autoridades competentes, los hechos ocurrieron en el barrio Quinta Oriental, en Cúcuta, donde el periodista Herrera se encontraba mientras visitaba a unos familiares.

Fue entonces cuando un sicario que se movilizaba en motocicleta le disparó, ocasionándole la muerte.

Lo que se ha advertido es que el periodista Cristian Herrera había recibido múltiples amenazas contra su vida. Por ello, contaba con un esquema de seguridad destinado a protegerlo y evitar cualquier incidente.

Tras los hechos, un grupo de investigación de la Fiscalía en la seccional de Norte de Santander ha sido asignado al caso para establecer las circunstancias y los móviles del asesinato del periodista Cristian Herrera.

Por el momento, las autoridades competentes no han entregado mayor información sobre los hechos, por lo que se espera que en las próximas horas se conozca más del crimen ocurrido en la ciudad de Cúcuta.