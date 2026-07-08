Gremio de taxistas propone a Abelardo De La Espriella una agenda ambiciosa para modernizar el transporte individual

Ante la llegada del presidente electo, Abelardo De La Espriella, a la Casa de Nariño, varios gremios de transporte público han comenzado a expresar sus intenciones de diálogo con el próximo mandatario del país.

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Dentro de ellos se encuentra el sector de taxistas, en donde Tax Individual, acompañada de sus aliados, ha emitido una carta dirigida a De La Espriella, con la meta de plantear una ruta visionaria que ayudará a transformar el transporte público individual de pasajeros.

De acuerdo con Fabián Quintero Valencia, presidente de Taxi Individual, esto puede ser logrado por medio de una agenda de modernización integral y propuestas de soluciones que permitan actualizar el actual modelo del sector.

“Queremos expresarle nuestra disposición para trabajar de manera articulada con su Gobierno, convencidos de que los grandes retos de la movilidad solo pueden superarse cuando el Estado y los actores involucrados avanzamos en una misma dirección”, comenta Quintero en un comunicado.

Las principales propuestas para Abelardo De La Espriella por parte del gremio de taxistas

Según Tax Individual, existen varios retos que se deben manejar de cara al próximo mandato presidencial que liderará Abelardo De La Espriella.

Para ello, el gremio ha compartido una serie de propuestas que ellos consideran importantes para mejorar el transporte público en el país.

Dentro de las principales se encuentra fortalecer la protección del pasajero que utiliza un taxi, para poder incrementar los niveles de control y seguridad.

Taxistas proponen ajustes al modelo de transporte público individual en el país. Foto: Raul Palacios/ El País

De esta manera, el prestador de servicio tiene en claro cuáles son sus responsabilidades en el momento que un usuario le solicita su servicio.

Otro es fortalecer la formalidad del sector, en donde se faciliten líneas de crédito para la renovación del parque automotor e incentivos que ayuden a fortalecer la modernización.

Además, se propone promover estudios que actualicen la capacidad transportadora acorde a las necesidades actuales de cada territorio.

También recomienda el gremio de taxistas modernizar el régimen de este, en donde se revise y actualice la normativa vigente para poder simplificarla y adaptarla a las condiciones actuales del servicio.

Esto incluye ajustes vinculados con las tipologías vehiculares, procesos de homologación y asignación de placas, esquemas tarifarios y revisión de la vigencia de las licencias de conducción para el servicio público.

Se propone que exista un régimen especial para los conductores de taxi, el cual esté adaptado a las condiciones que cada uno de ellos desarrolla durante su jornada laboral.

En el comunicado también se plantea acelerar una transformación digital en el sector por medio de una simplificación de trámites que ayudarían a impulsar los procesos de una forma mucho más ágil y virtual.

Conductores y empresas del sector buscan participar en la construcción de políticas públicas. Foto: Raúl Palacios

Otro de los puntos que propone el gremio es el de brindar mejores condiciones laborales a los taxistas por medio de programas y cursos de formación, al igual que beneficios sociales y otros métodos que no solo mejoren la calidad de vida de ellos, sino también la de sus familiares.

En cuanto a la infraestructura vial, se recomienda que estas se presenten en mejores condiciones, donde incluso existan zonas seguras de espera y parqueo para los taxis.

Finalmente, se piden soluciones que ayuden a que la operación del servicio de taxi en aeropuertos donde se evite aquellas restricciones que el gremio considera innecesarias.

“Señor Presidente, queremos ser partícipes de una modernización responsable, construida desde la experiencia de quienes conocemos el transporte público de pasajeros para que sea más eficiente, seguro y sostenible, respetando la institucionalidad, la formalidad y priorizando al pasajero”, comenta la entidad en su comunicado.