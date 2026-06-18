No se deje engañar: así se puede verificar si un taxi está legalmente registrado en Bogotá

Los casos de inseguridad son notables en la ciudad de Bogotá, sobre todo aquellos casos donde víctimas hacen uso de aplicaciones de transporte como Cabify, Didi, Yango, Uber o incluso cuando son recogidos por un taxi.

¿Cómo tomar un taxi en zonas de rumba en Bogotá? Todo lo que debe saber para llegar seguro a casa

Este último es netamente conocido por ser una de las alternativas más viables para movilizarse por las zonas de la capital. Sin embargo, si bien estos vehículos suponen una seguridad de transporte, se han presentado múltiples registros donde los conductores de estos coches han estado involucrados en hurtos o robos.

Uno de los casos más conocidos durante el año fue el de la ciudadana Diana Ospina, quien fue víctima de un paseo millonario. Los hechos ocurrieron en la localidad de Chapinero y generaron una serie de preocupaciones por parte de la ciudadanía bogotana.

Es ante ello que el Distrito ha implementado una nueva plataforma llamada “Movilidad a un clic” para que las personas puedan identificar aquellos taxis que están legalmente registrados en la capital de Colombia.

La consulta en “Movilidad a un clic” tarda menos de un minuto y está disponible para todos los ciudadanos. Foto: Getty Images

¿Cómo funciona la plataforma “Movilidad a un clic”?

De acuerdo con la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, la plataforma ofrece una serie de datos que otorgan la información oficial de los vehículos de servicio público oficial individual, en donde los ciudadanos tienen que seguir una serie de pasos:

Ingresar a la plataforma “ Movilidad a un clic ”

Ir a la sección que menciona “Asesorías y Consultas”

Seleccionar la opción que dice “Servicio de taxi”.

Hacer clic en la parte “Consultar”

Colocar los datos que son solicitados por la plataforma para identificar que el taxi sí está registrado legalmente en Bogotá.

Ya al momento de colocar la información correspondiente, la plataforma “Movilidad a un clic” le presentará al ciudadano una cantidad de datos, en donde estará el nombre del propietario del carro, la tarjeta de control, la empresa a la que está vinculado el taxi y, finalmente, las cifras oficiales que están relacionadas con la prestación del servicio.

Otros factores que ofrecerá el portal para verificar la legalidad del vehículo son:

La vigencia del SOAT.

El estado actual de la revisión técnico-mecánica.

Empresa responsable del servicio de transporte público.

El distrito busca establecer esta medida para prevenir casos que perjudiquen la seguridad de los miles de bogotanos que hacen uso de los vehículos de taxi.

Por ende, recomiendan a los ciudadanos realizar este proceso de verificación antes de subirse a uno de estos vehículos, lo cual afirman que toma menos de un minuto, para así brindarles mayor tranquilidad.