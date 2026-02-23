El uso de taxis y servicios de transporte individual es una alternativa habitual para regresar a casa tras una noche de ocio, por lo que es fundamental estar al pendiente de la seguridad al momento de pedir, abordar y usar este tipo de servicio. Estudios sobre movilidad urbana urbana muestran que la movilidad nocturna puede incluir vulnerabilidades que requieren medidas de prevención para reducir riesgos tanto de seguridad personal como de integridad en el trayecto.

Subieron las tarifas de taxi en Bogotá: ¿qué pasa con los servicios prestados por plataformas que no utilizan taxímetro?

En Bogotá, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, junto al Gaula de la Policía y la Secretaría Distrital de Movilidad han impulsado campañas para fomentar el uso de aplicaciones y protocolos seguros al tomar un taxi, especialmente en zonas con alta concentración de personas y tráfico durante la noche. Estas recomendaciones se complementan con iniciativas tecnológicas que han transformado el acceso al transporte en la ciudad, así como con acciones de la Policía de Tránsito para verificar y controlar la prestación de servicios informales.

Los taxis son una de las opciones más utilizadas por los bogotanos en horas nocturnas. Foto: La República

Al movilizarse luego de actividades nocturnas, la Secretaría de Seguridad dio algunas recomendaciones para incrementar la seguridad al tomar un taxi en Bogotá, especialmente en zonas con rumba como Chapinero, Modelia o la Zona Rosa:

Solicitar el servicio a través de plataformas tecnológicas confiables : aplicaciones móviles que permiten verificar datos del vehículo y del conductor antes de abordar el taxi. Estas herramientas muestran información como placa, nombre del conductor y estimación de tiempo de llegada, lo que facilita identificar el viaje correcto.

: aplicaciones móviles que permiten verificar datos del vehículo y del conductor antes de abordar el taxi. Estas herramientas muestran información como placa, nombre del conductor y estimación de tiempo de llegada, lo que facilita identificar el viaje correcto. Evitar tomar taxis en la vía sin identificación : en zonas con alta actividad nocturna, las autoridades y expertos recomiendan no subir a un taxi que no esté claramente identificado como servicio legal o que no provenga de una aplicación confiable.

: en zonas con alta actividad nocturna, las autoridades y expertos recomiendan no subir a un taxi que no esté claramente identificado como servicio legal o que no provenga de una aplicación confiable. Compartir la ruta con familiares o contactos de confianza : antes de iniciar el trayecto, es aconsejable enviar la ruta o los datos del vehículo a un familiar o amigo, lo que permite a otra persona hacer seguimiento al recorrido en tiempo real.

: antes de iniciar el trayecto, es aconsejable enviar la ruta o los datos del vehículo a un familiar o amigo, lo que permite a otra persona hacer seguimiento al recorrido en tiempo real. Esperar el taxi en puntos bien iluminados o seguros: elegir zonas con buena visibilidad y presencia de personas para solicitar y abordar el servicio, reduciendo así situaciones de riesgo asociadas a entornos poco visibles o solitarios.

¿Cómo saber que el taxi que toma en Bogotá es seguro?

El artículo señala que, al recibir la solicitud del servicio, es fundamental verificar la placa y la identificación del conductor antes de subir al taxi. Esta verificación agrega una capa de seguridad adicional, pues permite confirmar que el vehículo corresponde a la información registrada.

Además, la Secretaría ha insistido en la importancia de evitar pagos en efectivo cuando sea posible, favoreciendo medios electrónicos que dejan un rastro de la transacción y reducen la necesidad de intercambiar dinero en la calle, lo cual también puede contribuir a una sensación de mayor seguridad para los pasajeros.

Las autoridades distritales han reiterado el llamado a la ciudadanía para que utilice medios registrados y reporten cualquier anomalía durante el uso de taxis o aplicaciones, con el fin de facilitar acciones de control y respuesta en tiempo real. Además, se busca fortalecer la coordinación entre entes de movilidad y seguridad para mejorar condiciones y generar confianza en los usuarios de transporte nocturno.