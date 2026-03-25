Así funcionará el pico y placa durante Semana Santa en Bogotá: Alcaldía hizo aclaración

Claudia Díaz, secretaria de Movilidad, recientemente, a través de una rueda de prensa, ha dado a conocer cómo funcionaría el pico y placa en la ciudad de Bogotá durante la Semana Santa.

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La funcionaria precisó que no se va a levantar la medida de pico y placa durante los días hábiles que tiene la denominada Semana Santa.

¿Qué días habrá pico y placa?

Los días en los que habrá la restricción de pico y placa serán el lunes 30 de marzo, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril.

Díaz afirmó que: “La medida de pico y placa se mantendrá vigente en sus horarios habituales durante los días hábiles de la Semana Santa. Hemos analizado el comportamiento del tráfico y es imperativo mantener la restricción para evitar bloqueos en los puntos de salida y entrada, así como en las zonas de obra”.

Pico y placa en Bogotá. Foto: Colprensa - Camila Díaz.

El día lunes 30 de marzo podrán circular los vehículos terminados en placa 6, 7, 8, 9 y 0.El día martes 31 de marzo podrán circular los vehículos terminados en placa 1, 2, 3, 4 y 5.El miércoles 1 de abril podrán circular los vehículos terminados en placa 1, 2, 3, 4 y 5.

¿Cómo no tener pico y placa en Semana Santa?

Para los usuarios que deseen no tener pico y placa durante los días con restricción en Semana Santa, deberán realizar el pago del pico y placa solidario a través de la página web www.movilidadbogota.gov.co. Allí podrán efectuar el pago por medio de PSE.

Pico y placa regional

El día domingo habrá pico y placa regional, esto con el fin de poder contrarrestar el impacto que puede tener en la movilidad el retorno de las personas que salieron de viaje en el marco de la Semana Santa.

Plan retorno de Bogotá. Foto: COLPRENSA

De acuerdo con lo indicado, la entrada de vehículos con placa terminada en número par será de 12 del mediodía a 4 de la tarde, y para los vehículos con placa terminada en número impar el ingreso será de 4 de la tarde a 8 de la noche.

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Antes del mediodía del domingo, los vehículos con placa terminada en número par o impar pueden ingresar sin ninguna restricción.

Es importante acatar el pico y placa, según las disposiciones informadas; de lo contrario, los agentes de tránsito podrían imponer comparendos. Asimismo, se recomienda planificar los recorridos y estar en constante revisión del estado de las vías y de las alertas que puedan emitir las autoridades.