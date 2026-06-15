Murió Anne Schedeen, la actriz que interpretó a la mamá en ALF, la inolvidable serie de los años 80

El mundo del entretenimiento internacional despide a Anne Schedeen, la actriz estadounidense que alcanzó la fama global durante la década de los ochenta al interpretar a Kate Tanner, la matriarca de la familia en la célebre comedia de televisión ALF. La artista falleció a los 77 años, según confirmaron sus familiares y representantes de la industria de manera oficial.

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La noticia de su fallecimiento se dio a conocer inicialmente a través de una publicación realizada por sus allegados en la plataforma digital Facebook. En el emotivo mensaje, replicado por diversos medios internacionales, su familia destacó las múltiples facetas que definieron la personalidad y el legado de la intérprete fuera de los sets de grabación.

“Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso, amor por su familia, adoración por los perros pequeños, odio visceral hacia Trump, pasión por las tiendas de segunda mano y amor por las buenas historias”, indicaron sus familiares en la publicación, haciendo alusión tanto a sus posturas personales como a sus pasatiempos.

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Murió la actriz Anne Schedeen, recordada por interpretar a Kate Tanner, la madre de familia de la serie ALF, el extraterrestre, una de las más icónicas de los años ochenta.



En su página de Facebook, la familia de la actriz de 77 años, informó que falleció en… pic.twitter.com/gxBqZvuWJk — MARIANO OSORIO (@marianoosorio1) June 15, 2026

Asimismo, recordaron la vitalidad que caracterizaba a la actriz en su día a día. “Era una fuerza de la naturaleza. Es inimaginable pensar en la vida sin ella. Pero como ella decía: ‘Siempre estoy contigo’. Y tenía razón”, añadieron, puntualizando que su recuerdo perdurará a través de sus creaciones, que incluían pinturas al óleo, esculturas y joyería hecha a mano.

Por su parte, Tom Markley, presidente y director ejecutivo de la agencia Metropolitan Talent Agency, ratificó el deceso y expresó sus condolencias ante la pérdida de la artista. “Anne era una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La extrañaré”, manifestó el ejecutivo de manera pública. Cabe señalar que, hasta el momento, ni su familia ni sus voceros oficiales han revelado la causa del fallecimiento ni la fecha exacta en la que ocurrió.

Nacida bajo el nombre de Luanne Ruth Schedeen el 8 de enero de 1949 en una zona rural a las afueras de Portland, Oregón, la actriz consolidó una trayectoria profesional que se extendió por más de tres décadas. Antes de su consolidación en el género de la comedia de situaciones (sitcom), Schedeen participó con roles recurrentes e invitados en producciones notables de la televisión norteamericana como Cheers, Tres son multitud (Three’s Company), Emergency!, Simon & Simon y el drama médico Marcus Welby.

Sin embargo, el reconocimiento internacional llegó en 1986 cuando asumió el papel de Kate Tanner en ALF, producción de la cadena NBC que se emitió originalmente hasta 1990. La historia del sarcástico extraterrestre proveniente del planeta Melmac que se estrellaba en el garaje de una familia suburbana de clase media se convirtió en un fenómeno cultural masivo, con un fuerte impacto de sintonía en América Latina y Colombia.

La crítica especializada elogió de forma constante el trabajo de Schedeen por aportar realismo, cordura y equilibrio dramático a las situaciones disparatadas planteadas por la trama. Pese al éxito en pantalla, la producción detrás de cámaras conllevaba una alta exigencia técnica.

En entrevistas concedidas años después a publicaciones como la revista People, la actriz reveló que el rodaje de un episodio de apenas 30 minutos podía requerir jornadas de grabación de más de 20 horas debido a las complejidades metodológicas que implicaba la manipulación y sincronización de la marioneta del alienígena.

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Tras la conclusión de la serie a comienzos de los noventa, Anne Schedeen optó por un retiro paulatino de los focos de Hollywood, seleccionando de forma muy estricta apariciones posteriores en televisión. Durante las últimas décadas, reorientó sus esfuerzos profesionales hacia el diseño y la decoración de interiores, así como hacia la tutoría de nuevos talentos de la actuación. De igual manera, se desempeñó como embajadora de organizaciones benéficas dedicadas a proveer asistencia social a personas en condiciones de vulnerabilidad en su comunidad en California.

Con su partida, la industria audiovisual despide a una de las figuras más entrañables de la televisión de finales del siglo XX, cuyo rol como la paciente madre de los Tanner marcó a toda una generación de espectadores.